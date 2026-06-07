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NHL: Hráči Vegas zdolali Carolinu a vedú v sérii, rozhodol Theodore
Diváci v T-Mobile Aréne v Las Vegas čakali na prvý gól až do 31. minúty, no potom sa spustila kanonáda domácich, ktorí sa za šesť minút a 30 sekúnd dostali do vedenia 4:0.
Autor TASR,aktualizované
New York 7. júna (TASR) - Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili v treťom stretnutí finále play off NHL nad Carolinou Hurricanes 5:4 po dvojnásobnom predĺžení a v sérii vedú 2:1 na zápasy. Víťazný gól strelil v 86. minúte obranca Shea Theodore.
Po prvej bezgólovej tretine vo finálovej sérii udreli ako prví domáci. Góly Marka Stonea a Jacka Eichela však neplatili a na úvodný zásah si diváci v T-Mobile Aréne v Las Vegas museli počkať až do 31. minúty. Potom sa spustila kanonáda Golden Knights, ktorí sa za šesť minút a 30 sekúnd dostali do vedenia 4:0. Skóre otvoril český útočník Tomáš Hertl a po ňom strelil hetrik najproduktívnejší hráč play off Mitch Marner, ktorý má na konte už 28 bodov (10+18). Dvadsaťdeväťročný Kanaďan to dokázal za šesť minút a desať sekúnd a zaznamenal najrýchlejší hetrik vo finále NHL v histórii. Marner prekonal zápis Maurica Richarda, ktorý vo finále pred 69 rokmi zaznamenal hetrik v priebehu šiestich minút a 21 sekúnd. Marner mal aj asistenciu pri Hertlovom góle a stal sa prvým hokejistom v histórii, ktorý nazbieral v jednej tretine vo finále štyri body.
Tréner Caroliny Rod Brind'Amour poslal od začiatku tretej tretiny namiesto Frederika Andersena do bránky Brandona Bussiho, ktorý absolvoval debut v play off. Vegas mohli ísť do vedenia 5:0, ale v 45. minúte nevyužil Marner trestné strieľanie a Bussi mu dobrým zákrokom nedovolil streliť štvrtý gól v zápase. Hostí to nakoplo a o pár minút sa senzačne vrátili do zápasu.
Domáci veľký náskok premrhali v podstate za minútu, keďže Carolina znížila v 47. minúte, v priebehu 39 sekúnd na 3:4 po góloch Jordana Martinooka, Taylora Halla a Jordana Staala. Boli to tri najrýchlejšie góly vo finálovej sérii v histórii a Hurricanes prehrávali 12 minút a 18 sekúnd už len o jeden gól. V závere pomohla hosťom presilovka, keď na trestnú lavicu za zdržovanie hry putoval Theodore a hostia pri hre bez brankára vyrovnali na 4:4. V čase 58:18 sa presadil Andrej Svečnikov, keď dotlačil puk za chrbát Cartera Harta a išlo sa do predĺženia. Hurricanes sa stali druhým tímom, ktorý vo finálovej sérii zmazal štvorgólové manko. V roku 1972 sa to podarilo hráčom New Yorku Rangers proti Bostonu Bruins.
V prvom predĺžení gól nepadol a v druhom v 86. minúte nakoniec rozhodol o triumfe domácich Theodore, ktorého strelu si zrazili nešťastne do vlastnej siete Martinook a brankár Bussi.
V drese Vegas nastúpil obranca Brayden McNabb, ktorý v druhom zápase inkasoval po strele Nikolaja Ehlersa puk rovno do tváre a jeho štart v treťom dueli bol otázny. McNabb hral s ochranným štítom na tvári a zaznamenal asistenciu pri góle Marnera na 3:0. Naopak zlé správy oznámil realizačný tím Caroliny, pretože po dvoch tretinách odstúpil pre zranenie hornej časti tela zo zápasu útočník štvrtej formácie William Carrier, ktorý mal problémy po strete s obrancom Vegas Jeremym Lauzonom.
Séria ostáva vo Vegas, štvrtý zápas je na programe v noci na stredu o 2.00 SELČ.
Po prvej bezgólovej tretine vo finálovej sérii udreli ako prví domáci. Góly Marka Stonea a Jacka Eichela však neplatili a na úvodný zásah si diváci v T-Mobile Aréne v Las Vegas museli počkať až do 31. minúty. Potom sa spustila kanonáda Golden Knights, ktorí sa za šesť minút a 30 sekúnd dostali do vedenia 4:0. Skóre otvoril český útočník Tomáš Hertl a po ňom strelil hetrik najproduktívnejší hráč play off Mitch Marner, ktorý má na konte už 28 bodov (10+18). Dvadsaťdeväťročný Kanaďan to dokázal za šesť minút a desať sekúnd a zaznamenal najrýchlejší hetrik vo finále NHL v histórii. Marner prekonal zápis Maurica Richarda, ktorý vo finále pred 69 rokmi zaznamenal hetrik v priebehu šiestich minút a 21 sekúnd. Marner mal aj asistenciu pri Hertlovom góle a stal sa prvým hokejistom v histórii, ktorý nazbieral v jednej tretine vo finále štyri body.
Tréner Caroliny Rod Brind'Amour poslal od začiatku tretej tretiny namiesto Frederika Andersena do bránky Brandona Bussiho, ktorý absolvoval debut v play off. Vegas mohli ísť do vedenia 5:0, ale v 45. minúte nevyužil Marner trestné strieľanie a Bussi mu dobrým zákrokom nedovolil streliť štvrtý gól v zápase. Hostí to nakoplo a o pár minút sa senzačne vrátili do zápasu.
Domáci veľký náskok premrhali v podstate za minútu, keďže Carolina znížila v 47. minúte, v priebehu 39 sekúnd na 3:4 po góloch Jordana Martinooka, Taylora Halla a Jordana Staala. Boli to tri najrýchlejšie góly vo finálovej sérii v histórii a Hurricanes prehrávali 12 minút a 18 sekúnd už len o jeden gól. V závere pomohla hosťom presilovka, keď na trestnú lavicu za zdržovanie hry putoval Theodore a hostia pri hre bez brankára vyrovnali na 4:4. V čase 58:18 sa presadil Andrej Svečnikov, keď dotlačil puk za chrbát Cartera Harta a išlo sa do predĺženia. Hurricanes sa stali druhým tímom, ktorý vo finálovej sérii zmazal štvorgólové manko. V roku 1972 sa to podarilo hráčom New Yorku Rangers proti Bostonu Bruins.
V prvom predĺžení gól nepadol a v druhom v 86. minúte nakoniec rozhodol o triumfe domácich Theodore, ktorého strelu si zrazili nešťastne do vlastnej siete Martinook a brankár Bussi.
V drese Vegas nastúpil obranca Brayden McNabb, ktorý v druhom zápase inkasoval po strele Nikolaja Ehlersa puk rovno do tváre a jeho štart v treťom dueli bol otázny. McNabb hral s ochranným štítom na tvári a zaznamenal asistenciu pri góle Marnera na 3:0. Naopak zlé správy oznámil realizačný tím Caroliny, pretože po dvoch tretinách odstúpil pre zranenie hornej časti tela zo zápasu útočník štvrtej formácie William Carrier, ktorý mal problémy po strete s obrancom Vegas Jeremym Lauzonom.
Séria ostáva vo Vegas, štvrtý zápas je na programe v noci na stredu o 2.00 SELČ.
finále Stanleyho pohára - tretí zápas /na 4 víťazstvá/:
Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes 5:4 po 2. predĺžení (0:0, 4:0, 0:4 - 1:0)
Góly: 31. Hertl (Eichel, Marner), 31. Marner (Karlsson, Theodore), 35. Marner (McNabb), 37. Marner (Hertl), 86. Theodore (McNabb, Howden) - 48. Martinook (Jarvis, Stankoven), 48. Hall (Aho, Blake), 48. Staal (Slavin, Robinson), 59. Svečnikov (Staal, Aho). Brankári: Hart - Andersen (41. Bussi), strely na bránku: 35:33, vylúčení: 2:2, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0.
Vegas: Hart - McNabb, Theodore, Hanifin, Andersson, Lauzon, Coghlan - Barbašov, Eichel, Stone - Howden, Karlsson, Marner - Hertl, Sissons, Dorofejev - Smith, Dowd, Kolesar
Carolina: Andersen (41. Bussi) - Slavin, Chatfield, Miller, Walker, Gostisbehere, Nikišin - Svečnikov, Sebastian Aho, Jarvis - Hall, Stankoven, Blake - Ehlers, Staal, Martinook - Carrier, Jankowski, Robinson
/stav série: 2:1/
Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes 5:4 po 2. predĺžení (0:0, 4:0, 0:4 - 1:0)
Góly: 31. Hertl (Eichel, Marner), 31. Marner (Karlsson, Theodore), 35. Marner (McNabb), 37. Marner (Hertl), 86. Theodore (McNabb, Howden) - 48. Martinook (Jarvis, Stankoven), 48. Hall (Aho, Blake), 48. Staal (Slavin, Robinson), 59. Svečnikov (Staal, Aho). Brankári: Hart - Andersen (41. Bussi), strely na bránku: 35:33, vylúčení: 2:2, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0.
Vegas: Hart - McNabb, Theodore, Hanifin, Andersson, Lauzon, Coghlan - Barbašov, Eichel, Stone - Howden, Karlsson, Marner - Hertl, Sissons, Dorofejev - Smith, Dowd, Kolesar
Carolina: Andersen (41. Bussi) - Slavin, Chatfield, Miller, Walker, Gostisbehere, Nikišin - Svečnikov, Sebastian Aho, Jarvis - Hall, Stankoven, Blake - Ehlers, Staal, Martinook - Carrier, Jankowski, Robinson
/stav série: 2:1/