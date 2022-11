NHL: Hráčmi októbra sú McDavid, Pastrňák a Panarin

New York 1. novembra (TASR) - Za Hráčov októbra v zámorskej hokejovej NHL v utorok vyhlásili kapitána Edmontonu Connora McDavida, krídelníka Bostonu Davida Pastrňáka a ľavé krídlo New Yorku Rangers Artemija Panarina.



Prvou hviezdou sa stal McDavid, ktorý odštartoval nový ročník výborne. Po deviatich dueloch má na konte rovnaký počet gólov i asistencií a kraľuje produktivite (18 b) i kanonierom súťaže (9 gólov). Oilers aj vďaka jeho výkonom vyhrali šesť zápasov, z toho štyri za sebou a patrí im druhá priečka v Západnej konferencii. Dvadsaťpäťročný center strelil druhýkrát v kariére hetrik hneď v úvodnom stretnutí sezóny a skóroval v siedmich z deviatich duelov.



Hneď za McDavidom je v tabuľke produktivity český kanonier Pastrňák, ktorý má v deviatich dueloch bilanciu sedem gólov a desať asistencií. Bruins vyhrali osem zápasov, kraľujú Východnej konferencii a zaznamenali najlepší vstup do sezóny vo svojej 98. ročnej histórii (po deviatich dueloch).



Panarin je s bilanciou päť gólov a jedenásť asistencií tretí v tabuľke produktivity. Aspoň šestnásť bodov v úvodných desiatich zápasoch dosiahol ako prvý hráč Rangers od sezóny 2006/07, keď sa to podarilo Jaromírovi Jágrovi (3+15).