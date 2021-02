NHL: Hráčmi týždna Demko, McDavid a Draisaitl

New York 1. februára (TASR) – Hráčmi uplynulého týždňa zámorskej hokejovej NHL sa stali brankár Vancouveru Thatcher Demko a útočníci Edmontonu Connor McDavid s Leonom Draisaitlom.



Demko v uplynulom týždni zneškodnil 100 zo 103 striel a postaral sa o to, že Vancouver vyhral všetky štyri stretnutia. Vo víťaznom zápase proti Ottawe (5:1) 27. januára zaznamenal až 42 zákrokov. Bolo to jeho piate kariérne predstavenie s minimálne 40 zákrokmi.



Ťahúň Edmontonu McDavid rozšíril svoje konto v kanadskom bodovaní o štyri góly a osem asistencií. V zápasoch proti Ottawe a Torontu strelil víťazný gól. Duel proti Maple Leafs navyše okorenil svojím šiestym päťbodovým zápisom v kariére.



Nemecký útočník Draisaitl nazbieral v štyroch zápasoch tri góly a deväť asistencií. Šesť prihrávok pritom zaknihoval v zápase proti Ottawe. Stal sa prvým hráčom v NHL so šiestimi asistenciami od februára 1997, keď sa podobný kúsok podaril Kanaďanovi Ericovi Lindrosovi.



NHL počas prebiehajúcej sezóny oceňuje aj nehokejové osobnosti. Preto spolu s Demkom za prvú hviezdu vyhlásili aj respiračného terapeuta Alima Somaniho.