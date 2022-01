Hráčmi týždňa v NHL sa stali Kadri, Andersen a Gaudreau

New York 31. januára (TASR) - Center Colorada Nazem Kadri, brankár Caroliny Frederik Andersen a útočník Calgary Johnny Gaudreau získali ocenenie pre hráčov uplynulého týždňa v zámorskej hokejovej NHL. Informoval o tom oficiálny portál profiligy.



Prvou hviezdou v sledovanom období sa stal Kadri, ktorý dal v štyroch zápasoch tri víťazné góly. Spolu nazbieral osem bodov (3+5). Presadil sa proti Chicagu (2:0), k výhre 4:3 pp nad Bostonom prispel troma asistenciami. Potom opäť strelil víťazný gól pri výhre 6:4 nad Blackhawks, resp. 4:1 nad Buffalom. Tridsaťjedenročný Kanaďan sa predstaví prvýkrát aj v zápase All Star v Las Vegas.



Andersen vychytal tri víťazstvá v súbojoch s Vegas, Ottawou a San Jose. Zaznamenal v nich priemer 1,91 inkasovaného gólu na zápas a takmer 94-percentnú úspešnosť zákrokov. Tridsaťdvaročný Dán tiež nebude chýbať v Las Vegas, bude to pre neho druhá účasť v súboji All Star. Ľavý krídelník Flames Gaudreau si zapísal v štyroch zápasoch osem bodov (2+6) a osem plusových bodov. Dvadsaťosemročný Američan nastúpi v súboji All Star už šiestykrát v kariére.