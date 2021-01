NHL: Hráčmi týždňa Kaprizov, Konecny a Stamkos

New York 18. januára (TASR) - Hráčmi úvodného týždňa novej sezóny zámorskej hokejovej NHL sa stali krídelník Minnesoty Wild Kirill Kaprizov, útočník Philadelphie Flyers Travis Konecny a center Tampy Bay Lightning Steven Stamkos.



Dvadsaťtriročný Rus Kaprizov zažil úspešný vstup do profiligy, keď pri svojom debute rozhodol v predĺžení o víťazstve Wild nad Los Angeles 4:3 a v riadnom čase si pripísal aj dve asistencie. Kaprizov je len tretí hráč histórie ligy, ktorý strelil víťazný gól v predĺžení vo svojom premiérovom zápase, predtým to dokázali Nick Knott (1941/42) a Tim Sweeney (1990/91). V druhom stretnutí s Kings (4:3 pp) navyše asistoval na ďalší víťazný gól v predĺžení Marcusa Johanssona. Kaprizov je tak prvý hráč v histórii ligy, ktorý bodoval v predĺžení v oboch svojich úvodných dueloch v NHL.



Dvadsaťtriročný Konecny nazbieral v dvoch dueloch tri góly a dve asistencie a je na čele tabuľky produktivity. Svojimi výkonmi prispel k dvom víťazstvám Flyers nad rivalmi z Pittsburghu Penguins. V druhom stretnutí zaznamenal hetrik a asistenciu, čím si vytvoril kariérne maximum.



Tridsaťročný kapitán Tampy Stamkos získal v dvoch súbojoch taktiež päť bodov za dva góly a tri asistencie a Tampa odštartovala obhajobu titulu dvoma víťazstvami.



Predstavitelia NHL sa v prebiehajúcej sezóne rozhodli každý týždeň oceniť aj "hviezdy mimo ľadu". Tou prvou je pracovníčka z prvej línie boja proti padnémii koronavírusu v nemocnici Fairview Hospital v Minneapolise, sestrička Brittany Hutchinsonová. V roku 2004 sa stala najmladšou osobou v USA, ktorá získala cenu za statočnosť Medal of Valor. Tú dostala za svoj odvážny čin, keď odstrčila dieťa z cesty školskému autobusu, ktorý namiesto neho zrazil ju. Pred deviatimi rokmi jej diagnostikovali nádor na mozgu, no smrteľné ochorenie prekonala. Hutchinsonová sa taktiež zúčastnila dvanástich humanitárnych misií napríklad v Indii, Paraguaji, Belize či na Taiwane. Informovala oficiálna stránka NHL.