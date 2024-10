NHL: Hráčmi týždňa sa stali Guenther, Hellebuyck a Eichel

New York 14. októbra (TASR) - Hráčmi úvodného týždňa nového ročníka zámorskej hokejovej NHL sa stali útočník Utahu Dylan Guenther, brankár Connor Hellebuyck z Winnipegu a center Jack Eichel z Vegas. Informoval o tom oficiálny web súťaže.



Guenther sa výborným vstupom do sezóny odvďačil vedeniu organizácie za podpis lukratívnej osemročnej zmluvy s ročným priemerným príjmom 7,14 milióna amerických dolárov, ktorá začne platiť od budúceho ročníka. Najskôr dvoma gólmi prispel k víťaznej premiére ligového nováčika proti Chicagu (5:2). Rovnaký zápis zopakoval aj pri výhre nad NY Islanders (5:4 pp) a presným zásahom sa podieľal aj na víťazstve Utahu na ľade NY Rangers (6:5 pp). Guenther sa stal piatym hráčom v histórii NHL, ktorý zaznamenal viacero gólov v oboch úvodných zápasov klubu.



Druhou hviezdou sa stal brankár Hellebuyck, ktorý kryl v troch víťazných dueloch 81 z 83 striel. Úradujúci držiteľ Vezinovej trofeje pre najlepšieho brankára začal sezónu čistým kontom proti Edmontonu (6:0) a po jednom presnom zásahu inkasoval proti Chicagu (2:1 pp) a Minnesote (2:1 pp).



Eichel viedol po troch dueloch kanadské bodovanie so siedmimi bodmi (1+6). Aj "zlatí rytieri" sú stále stopercentní, pričom Eichel sa blysol najmä štyrmi asistenciami v prvom stretnutí proti Coloradu (8:4), následne zaznamenal gól a asistenciu proti St. Blues (4:3) a gólovú prihrávku si pripísal aj proti Anaheimu (3:1).