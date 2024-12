NHL: Hráčmi týždňa sa stali Tkachuk, Point a Hill

New York 9. decembra (TASR) - Hráčmi týždňa v zámorskej hokejovej NHL sa stali krídelník Matthew Tkachuk z Floridy Panthers, center Brayden Point z Tampy Bay Lightning a brankár Adin Hill z Vegas Golden Knights. Profiliga o tom informovala v pondelok na svojom oficiálnom webe.



Honor prvej hviezdy týždňa získal 26-ročný Američan z Floridy. V troch zápasoch nazbieral päť gólov a šesť asistencií. Pričom v dvojzápasovej sérii zaznamenal viac než štyri body, v jednom stretnutí dosiahol štvrtý päťbodový výkon v kariére.



Druhou hviezdou týždňa sa stal 28-ročný Kanaďan z Tampy. V uplynulom týždni odohral dva zápasy, pričom v oboch získal štyri body. V klubovej histórii to pred ním dokázali iba Nikita Kučerov a Steven Stamkos. V konfrontácii so San Jose Sharks (8:1) dosiahol druhý zápas v kariére s bilanciou štyroch asistencií. O tri dni neskôr sa podieľal na všetkých štyroch góloch Tampy v dueli s Vancouverom Canucks (4:2).



Ocenenie pre tretiu hviezdu získal 28-ročný kanadský brankár z Vegas. Hill zneškodnil 66 zo 68 striel, čím dosiahol bilanciu 2-0-0. Zaznamenal úspešnosť zákrokov 97,1 percent a priemer 1,00 inkasovaného gólu na zápas. Svoj deviaty shutout v kariére vychytal 28 zákrokmi v konfrontácii s Edmontonom Oilers (1:0).