NHL: Hráčmi týždňa sú Arvidsson, Suzuki a Gustavsson

New York 27. marca (TASR) - Hráčmi týždňa v zámorskej hokejovej NHL sú útočníci Viktor Arvidsson z Los Angeles, Nick Suzuki z Montrealu a brankár Filip Gustavsson z Minnesoty. Informovala o tom oficiálna webstránka súťaže.



Prvou hviezdou týždňa sa stal Arvidsson. Švédsky útočník sa podieľal na troch triumfoch Kings siedmimi bodmi (5+2). "Králi" aj vďaka Arvidssonovi nastrieľali v uplynulom týždni až 19 gólov. Dvadsaťdeväťročný Švéd pokoril šiestykrát v profilige 20-gólovú hranicu. Celkovo nazbieral v prebiehajúcom ročníku v 68 dueloch 53 bodov (24+29).



Suzuki doviedol Montreal k dvom víťazstvám. V troch dueloch nazbieral spolu 8 bodov (2+6). Týždeň uzavrel štyrmi bodmi proti Columbusu (8:2), čo bol jeho prvý štvorbodový zápis v kariére. Zároveň predĺžil svoju sériu viacbodových stretnutí na štyri zápasy, čím dosiahol najdlhšiu šnúru hráča Canadiens od sezóny 2008/09, kedy sa to podarilo Rusovi Alexovi Kovaľovi. Dvadsaťtriročný Kanaďan odohral v tomto ročníku NHL celkovo 73 duelov, v ktorých zaznamenal 61 bodov (23+38).



Gustavsson zastavil v dvoch zápasoch 69 zo 71 striel súpera. Proti New Jersey (2:1pp) zlikvidoval až 47 pokusov, z toho 25 v tretej tretine a predĺžení. Dvadsaťštyriročný Gustavsson nastúpil v tejto sezóne celkovo na 34 duelov, v nich má priemer 2,01 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosť zákrokov na hranici 93,2%.