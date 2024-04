Hráčmi týždňa v NHL sú Matthews, Josi a Kadri

New York 15. apríla (TASR) - Hráčmi uplynulého týždňa v zámorskej hokejovej NHL sa stali útočník Toronta Auston Matthews, obranca Roman Josi z Nashvillu a center Nazem Kadri z Calgary. Informoval o tom oficiálny web súťaže.



Matthews sa strelecky presadil vo všetkých štyroch zápasoch týždňa. Strelil najviac gólov (5) spomedzi všetkých hráčov súťaže a k presným zásahom pridal aj dve asistencie. Center elitného útoku Maple Leafs potiahol svoj tím bilanciou 1+1 pri víťazstvách nad Pittsburghom (3:2 pp) a New Jersey (5:2). Do siete Devils poslal dva puky aj pri nasledujúcej prehre 5:6. Proti Detroitu (4:5 pp) pridal ďalší gól a už iba jeden ho delí od méty 70 presných zásahov. Do konca základnej časti čakajú Toronto dve stretnutia. Hranicu 70 gólov pokorili naposledy v ročníku 1992/93 Alexander Mogiľnyj a Teemu Selänne (obaja 76 gólov).



Druhou hviezdou sa stal Josi, ktorý viedol bodovanie obrancov s bilanciou dva góly a sedem asistencií. Švajčiarsky obranca zaznamenal dve asistencie pri prehre s Winnipegom (3:4 pp). Pri víťazstve nad Chicagom (5:1) si pripísal asistenciu, čím dosiahol druhýkrát v kariére na métu 60 gólových prihrávok za sezónu. Týždeň zavŕšil štyrmi bodmi (2+2) v stretnutí proti Columbusu (6:4). Pre kapitána "predátorov" to bol ôsmy štvorbodový zápis v kariére, prvý od 17. novembra 2022 (0+4 proti NY Islanders).



Kadri sa prezentoval v štyroch dueloch bilanciou 4+4 a priviedol Flames k trom víťazstvám. Kadri sa blysol troma bodmi proti Anaheimu (6:3), ako aj s Arizonou (6:5).