NHL: Hráčmi týždňa sú McDavid, Thompson a Lafrenire

New York 1. apríla (TASR) - Hráčmi uplynulého týždňa v zámorskej hokejovej NHL sa stali kapitán Edmontonu Connor McDavid, brankár Logan Thompson z Vegas a krídelník Alexis Lafrenire z New Yorku Rangers. Informoval o tom oficiálny web súťaže.



McDavid nazbieral v troch zápasoch osem bodov (3+5), najviac spomedzi všetkých hráčov súťaže a Edmonton potiahol k trom víťazstvám. Na triumfe nad Los Angeles Kings 4:1 sa podieľal troma bodmi a ako siedmy hráč v histórii prekonal 120-bodovú hranicu v aspoň troch sezónach za sebou. Pred ním to dokázali Wayne Gretzky (13 sezón), Phil Esposito (5), Guy Lafleur (5), Paul Coffey (3), Marcel Dionne (3) a Mario Lemieux (3). Dvadsaťsedemročný útočník je so 125 bodmi (29+96) v 70 zápasoch tretí najproduktívnejší hráč súťaže.



Aj Thompson zaznamenal tri víťazstvá v troch zápasoch, pričom chytil 102 striel s priemerom 0,98 inkasovaných gólov a 97,1% úspešnosťou zákrokov. Dvadsaťsedemročný brankár má v ročníku na konte 22 víťazstiev, priemer 2,63 gólov a 91,1% úspešnosť.



Lafrenire strelil v troch zápasoch päť gólov a pridal dve asistencie. Rangers aj jeho zásluhou natiahli víťaznú sériu na päť duelov. Pri triumfe nad Arizonou Coyotes 8:5 strelil hetrik a zaznamenal dve asistencie, čo sa mu podarilo prvýkrát v kariére. Dvadsaťdvaročný útočník, jednotka draftu v roku 2020, nazbieral v 74 zápasoch sezóny 52 bodov (25+27).