NHL: Hráčmi týždňa sú Vasilevskij, DeAngelo a Talbot

New York 13. januára (TASR) - Hráčmi týždňa v zámorskej hokejovej NHL sa stali brankár Tampy Bay Lightning Andrej Vasilevskij, obranca New Yorku Rangers Tony DeAngelo a brankár Calgary Flames Cam Talbot.



Prvou hviezdou je Rus Vasilevskij, ktorý si v troch štartoch v hodnotenom období pripísal tri víťazstvá. V dvoch za sebou nasledujúcich dueloch s Arizonou a Philadelphiou zaznamenal čisté kontá. Jeho priemer inkasovaných gólov na zápas dosiahol číslo 0,67 a mal percentuálnu úspešnosť zásahov 97,2.



DeAngelo sa pri víťazstve nad New Jersey 6:3 blysol hetrikom a pridal dve asistencie. Stal sa druhým obrancom v klubovej histórii Rangers s piatimi bodmi v jednom zápase, pred ním to dvakrát dokázal člen Siene slávy Brian Leetch (1989 a 1995). Hetrik dosiahol ako deviaty obranca v histórii klubu. V troch dueloch za uplynulý týždeň nazbieral sedem bodov (3+4).



Brankár Talbot si pripísal bilanciu 3-0-0 s priemerom 1,67 inkasovaného gólu na zápas a 95,3-percentnou úspešnosťou zásahov. Calgary je aj vďaka nemu v roku 2020 stále bez prehry a na čele Pacifickej divízie.