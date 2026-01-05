NHL: Hráčmi týždňa útočníci Kučerov, Crosby a Matthews

Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hráč Toronto Maple Leafs Auston Matthews (34 vľavo) oslavuje so spoluhráčmi na striedačke po tom, ako skóroval proti New Yorku Islanders v zápase zámorskej hokejovej NHL New York Islanders - Toronto Maple Leafs v Elmonte 3. januára 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
New York 5. januára (TASR) - Za hráčov uplynulého týždňa zámorskej hokejovej NHL vyhlásili útočníka Tampy Bay Nikitu Kučerova, kapitána Pittsburghu Sidneyho Crosbyho a centra Toronta Austona Matthewsa.

Kučerov nazbieral v troch zápasoch dokopy desať bodov za tri góly a sedem asistencií a Lightning aj vďaka jeho výkonom natiahli víťaznú sériu na sedem duelov. Vyšiel mu najmä súboj proti San Jose (7:3), v ktorom dosiahol ôsmy päťbodový (1+4) zápis v kariére. Za Sharks strelil všetky tri góly slovenský útočník Pavol Regenda. Tridsaťdvaročný Kučerov má na konte 59 bodov (20+39) a je štvrtý v tabuľke produktivity NHL.

Crosby zaznamenal v štyroch dueloch osem bodov (4+4). Tridsaťosemročný útočník nazbieral v prebiehajúcej sezóne 47 bodov (24+23) v 41 dueloch.

Matthews strelil v dvoch dueloch až päť gólov a pridal aj jednu asistenciu. Proti Winnipegu Jets zaznamenal štrnásty hetrik v kariére.
