NHL: Hráčska asociácia schválila formát pokračovania súťaže

New York 23. mája (TASR) - Hráčska asociácia NHL (NHLPA) schválila formát súťaže v prípade obnovenia zámorskej hokejovej sezóny. Návrh počítal s 24 účastníkmi v play off, pričom všetky zápasy by sa hrali bez divákov. Prvé štyri tímy vo Východnej i Západnej konferencii na základe percentuálneho bodového zisku by postúpili priamo do 2. kola vyraďovačky. V 1. kole play off by štartovali tímy z 5.-12. miest, série by sa hrali na tri víťazné zápasy. Od 2. kola by sa hralo klasicky na štyri víťazné duely.



"Výkonný výbor NHLPA odobril ďalšie rokovanie s vedením NHL o obnovení ročníka s 24 tímami, z ktorých by sa rozhodlo o víťazovi Stanleyho pohára. Zostáva doriešiť niekoľko detailov a dohodu musia schváliť všetky relevantné strany, aby sa mohlo pokračovať," uviedla NHLPA v stanovisku na svojom webe.



Profiliga prerušila sezónu 12. marca pre pandémiu koronavírusu. V sobotu ráno SELČ evidovali v USA viac ako 1,6 milióna prípadov ochorenia COVID-19 a 97.647 úmrtí. V Kanade sa dosiaľ nakazilo 82.480 ľudí a 6250 chorobe podľahlo.