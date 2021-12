Hráčmi týždňa v NHL sa stali Huberdeau, Hedman a Guentzel

New York 6. decembra (TASR) - Ľavý krídelník Floridy Panthers Jonathan Huberdeau, obranca Tampy Bay Victor Hedman a ľavý krídelník Pittsburghu Penguins Jake Guentzel sa stali hráčmi uplynulého týždňa zámorskej NHL.



Dvadsaťosemročný Huberdeau nazbieral v troch zápasoch deväť bodov (1+8). Veľkou mierou tak prispel k tomu, že Florida sa dostala po troch víťazstvách za sebou do celkového vedenia ligy. V zápase proti Buffalu, ktorý jeho tím vyhral 7:4, vyrovnal kariérne maximum v počte bodov za jeden duel na päť (1+4). Paradoxné je, že všetky tri víťazné zápasy "panteri" otáčali.



Tridsaťročný Hedman získal v štyroch stretnutiach osem bodov (2+6) a pomohol svojej Tampe k trom víťazstvám. V zápase so St. Louis pritom zaznamenal svoj dvadsiaty víťazný gól v kariére. V 24 dueloch prebiehajúcej sezóny zatiaľ nazbieral 26 bodov (5+21).



Dvadsaťsedemročný Guentzel strelil v troch zápasoch päť gólov a pridal jednu asistenciu. Dosiahol tak kariérne maximum, keď bodoval v dvanástich zápasoch za sebou (10+6). Najviac sa podpísal pod výhru Pittsburghu nad Vancouverom (3+1), keď dosiahol svoj štvrtý hetrik, osemnásty víťazný gól a jeho tím vyhral 4:1. V tomto týždni navýšil svoj sezónny bodový zisk o tretinu a má na konte 24 bodov (13+11).