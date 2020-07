NHL: Hughes, Kubalík a Makar kandidáti na zisk Calderovej trofeje

New York 15. júla (TASR) - Obranca Vancouveru Canucks Quinn Hughes, krídelník Chicaga Blackhawks Dominik Kubalík a bek Colorada Avalanche Cale Makar sú traja finalisti na zisk Calder Memorial Trophy pre najlepšieho nováčika sezóny v zámorskej NHL. O cene rozhodujú svojimi hlasmi členovia Asociácie profesionálnych hokejových novinárov (PHWA), víťaza vyhlásia počas konferenčných finále play off. Informovala o tom oficiálna webstránka profiligy.



Hughes v nedokončenej základnej časti nazbieral medzi nováčikmi najviac asistencií (45) i bodov (53). V 68 dueloch pridal aj osem gólov. Dvadsaťročný Američan zároveň stanovil nováčikovský rekord Vancouveru v počte asistencií i presilovkových bodov (25). Na vyrovnanie rekordu nováčika Canucks spomedzi obrancov v produktivite mu chýbali len tri body, keď 12. marca prerušili sezónu kvôli pandémii koronavírusu. Dale Tallon nazbieral 56 bodov v sezóne 1970/71. Vancouver môže získať Calderovu trofej druhý rok po sebe, vlani sa z nej tešil Elias Pettersson.



Dvadsaťštyriročný Čech Kubalík bol najlepší strelec spomedzi nováčikov, keď si pripísal na konto 30 gólov a dokopy 46 bodov v 68 stretnutiach. V produktivite obsadil tretiu priečku. V drese Chicaga je už piaty hráč, ktorý zaznamenal v premiérovej sezóne v NHL aspoň 30 presných zásahov. Naposledy sa to podarilo Artemijovi Panarinovi v sezóne 2015/16, ktorý vtedy zároveň získal aj Calder Memorial Trophy.



Dvadsaťjedenročný Kanaďan Makar bol druhý najproduktívnejší spomedzi nováčikov s 50 bodmi (12+38). Zároveň stanovil nový rekord organizácie Avalanche/Quebec Nordiques v počte bodov obrancu v premiérovej sezóne v NHL. "Lavíny" sa naposledy tešili z trofeje v sezóne 2013/14, keď ju získal Nathan MacKinnon.



Cassidy, Tortorella a Vigneault kandidáti na zisk Adamsovej trofeje

Bruce Cassidy z Bostonu Bruins, John Tortorella z Columbusu Blue Jackets a Alain Vigneault z Philadelphie Flyers sú traja finalisti na zisk ceny Jack Adams Award, ktorú v NHL každoročne udeľujú najlepšiemu trénerovi sezóny. O cene rozhodujú svojimi hlasmi členovia Asociácie vysielateľov NHL, víťaza vyhlásia počas konferenčných finále play off. Informovala o tom oficiálna webstránka profiligy.



Päťdesiatpäťročný Kanaďan Cassidy priviedol Bruins k Prezidentskej trofeji pre najlepší tím základnej časti. Boston mal vo Východnej konferencii náskok osem bodov pred druhou Tampou Bay, keď 12. marca prerušili súťaž pre obavy z pandémie nového koronavírusu. Slovenský brankár Jaroslav Halák spoločne s Fínom Tuukkom Raskom pod Cassidyho vedením získali William M. Jennings Trophy, ktorú udeľujú dvojici chytajúcej za tím s najnižším počtom inkasovaných gólov (167).



Šesťdesiatdvaročný Američan Tortorella priviedol Columbus k miestenke v predkole rozšírenej play off. Blue Jackets do neho postúpili z 9. miesta na Východe a v boji o štvrťfinále sa stretnú s ôsmym Torontom. Mužstvo sa muselo v sezóne vyrovnať s mnohými zraneniami, pre ktoré dlho pauzovali jeho útočníci Josh Anderson, Cam Atkinson a Oliver Bjorkstrand, obrancovia Seth Jones a Zach Werenski či brankár Joonas Korpisalo. Tortorella získal v kariére trofej už dvakrát (2017/18 Columbus, 2003/04 Tampa) a v prípade triumfu sa pripojí k Patovi Burnsovi (1988/89 Montreal, 1992/93 Toronto, 1997/98 Boston), ktorý ju doteraz ako jediný vyhral trikrát.



Vigneault priviedol "letcov" na štvrtú priečku Východnej konferencie a teda priamo do štvrťfinále play off. Päťdesiatdeväťročný Kanaďan sa dostal už po piaty raz medzi najlepšiu trojicu trénerov a v sezóne 2006/07 prestížnu Adamsovu trofej aj vyhral.



Vlani sa z nej tešil Barry Trotz v službách New Yorku Islanders.