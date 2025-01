Hughes o Slafkovskom: Má dôveru, ale musí tvrdo pracovať

Montreal 8. januára (TASR) - Generálny manažér hokejového Montrealu Canadiens odpovedal v stredu novinárom na otázky na tlačovej konferencii po polovici základnej časti. Kent Hughes diskutoval o niekoľkých dôležitých témach, vrátane vývoja slovenského hokejistu Juraja Slafkovského.



Zámorskí novinári poznamenali, že 20-ročný útočník si NHL zatiaľ nepodmanil tak, ako by sa na jednotku draftu z roku 2022 patrilo. "Myslím si, že je schopný urobiť viac a on to vie. Či sme prekvapení? Nie. Keď sme s ním podpisovali zmluvu tak som mu povedal, že sa dajú očakávať vrcholy aj pády, vývoj nebude lineárny. Nie je v takejto situácii sám. Množstvo hráčov si prešlo ťažkými situáciami. Josh Anderson, alebo Jake Evans v rokoch 2022-23, aj Samuel Montembeault mal v zime 2022 problém. A teraz môže byť jednotkou kanadského tímu. Taký je život profesionálneho športovca. V Jurajovi mám veľkú dôveru, ale pred nami je ešte veľa práce a on musí držať hlavu dole a tvrdo pracovať," uviedol Hughes.



Montreal má momentálne dobrú formu, v tabuľke sa šplhá hore. Hughes však krotil nadšenie: "Máme odohraných 40 zápasov a sme radi, že teraz hráme dobre. Ale nechcem oslavovať, nič sme ešte nedokázali. Uvidíme, ako veci ukážu pred prestupovým termínom."