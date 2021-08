NHL: Húska podpísal s NY Rangers nový ročný kontrakt

New York 4. augusta (TASR) - Slovenský hokejový brankár Adam Húska podpísal ako obmedzený voľný hráč s klubom NHL New York Rangers nový ročný dvojcestný kontrakt. Na profiligovej úrovni zarobí 750.000 dolárov, v prípade, že bude chytať v nižšej zámorskej súťaži AHL, bude jeho plat 80.000 dolárov.



Dvadsaťštyriročný Húska zatiaľ čaká na svoj premiérový štart v NHL. Rangers ho draftovali v roku 2015 v 7. kole z celkového 184. miesta. Na farme "jazdcov" v tíme Hartford Wolf Pack odohral tri sezóny. V minulej najprv odchytal tri zápasy v najvyššej slovenskej súťaži za Zvolen, potom sa presunul do zámoria, kde dohral ročník v Hartforde. V drese Wolf Pack si pripísal 13 štartov v AHL, pričom mal priemer 2,70 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosť zásahov 89 percent. Po konci klubovej sezóny sa pripojil k slovenskej reprezentácii a predstavil sa na MS v Rige, kde nastúpil v troch zápasoch, vrátane štvrťfinále s USA (1:6).



Po konci dvojročnej nováčikovskej zmluvy dostal Húska od Rangers kvalifikovanú ponuku na nový kontrakt, čím si ho klub zaviazal. Následne si ho upísal na ďalší rok. V lete 2022 bude mať po vypršaní zmluvy opäť štatút obmedzeného voľného hráča, ale už aj s možnosťou prihlásiť sa na arbitráž, informoval portál capfriendly.com. Húska je v hierarchii "jazdcov" v poradí štvrtý brankár. V prvom tíme vsádzajú Rangers na ruské duo Igor Šesťorkin a Alexandar Georgiev, tretím je skúsený Keith Kinkaid. V organizácii je aj 23-ročný Tyler Wall, ktorý by mal podľa zámorských médií v budúcej sezóne bojovať s Húskom o miesto v bránke Hartfordu.