NHL: Húskovi nevyšiel debut, Sekerov Dallas prišiel o víťaznú sériu

Sumáre NHL:



New Jersey Devils - Philadelphia Flyers 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Góly: 26. Bratt (Hischier, Severson), 32. Mercer (Smith, Bratt), 60. McLeod (Hughes, Šarangovič). Brankári: Blackwood - Hart, strely na bránku: 27:25, 12.163 divákov.



New York Rangers - Colorado Avalanche 3:7 (2:1, 0:5, 1:1)

Góly: 7. Trouba (Panarin, Reaves), 19. Lundkvist (Chytil, Trouba), 52. Chytil (Lafreniere, Miller) - 5. Rantanen (Kadri, Toews), 25. MacKinnon (Landeskog, Girard), 27. Kadri (Makar, Ničuškin), 31. Newhook (Girard, Toews), 38. O'Connor (Kadri, MacDermid), 38. O'Connor, 54. Rantanen (Johnson, Aube-Kubel). Brankári: HÚSKA - Kuemper (52.-54. Johansson), strely na bránku: 30:39, 16.714 divákov.



Vancouver Canucks - Boston Bruins 2:1 pp a sn (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 36. Boeser (Miller, Hughes), rozh. náj. Miller - 45. Bergeron (Pastrňák, Coyle). Brankári: Demko - Swayman, strely na bránku: 32:36, 18.403 divákov.



Vegas Golden Knights - Dallas Stars 5:4 (0:1, 2:2, 3:1)

Góly: 21. Stone (Pietrangelo, Hague), 37. Marchessault (Pietrangelo, Karlsson), 50. Amadio (Kolesar, Theodore), 55. Stone (Coghlan, Pacioretty), 56. Pacioretty (Stone, Hague) - 10. Robertson (Hintz, Klingberg), 23. Seguin (Benn, Suter), 28. Pavelski (Klingberg, Robertson), 49. Pavelski (Hintz, SEKERA). Brankári: Lehner (28. Brossoit) - Holtby, strely na bránku: 45:23, 17.843 divákov.



Slováci v akcii:



Andrej Sekera (Dallas) 10:51 0 1 1 +1 3 0

Tomáš Tatar (New Jersey) 14:32 0 0 0 0 2 0

Adam Húska (NY Rangers) 59:42 27/33 82,1%



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankári: počet odchytaných minút, zákroky/strely, percentuálna úspešnosť zásahov/

New York 9. decembra (TASR) - Slovenský brankár Adam Húska z New York Rangers inkasoval pri svojom debute v zámorskej NHL sedem gólov a jeho New York Rangers prehral v Madison Square Garden s Coloradom 3:7. Dvadsaťštyriročný Húska zlikvidoval 32 striel, Avalanche rozhodli o triumfe v druhej tretine, v ktorej dali päť gólov.V drese hostí strelil Logan O'Connor dva góly v rozpätí 22 sekúnd v 38. minúte a Rangers prehrali prvýkrát po predchádzajúcich siedmich víťazných stretnutiach. Dva góly za Colorado strelil aj fínsky útočník Mikko Rantanen. Presadil sa aj Nathan MacKinnon, ktorý ukončil deväťzápasové čakanie na gól a v NHL skóroval prvýkrát od 23. októbra. Rangers prišli v domácej MSG o sériu ôsmich výhier.Tréner "jazdcov" Gerrard Gallant nehádzal vinu na mladého slovenského brankára. “" povedal tréner Rangers pre nhl.com. Húsku povolali Rangers z farmy uplynulý víkend po tom, ako sa zranil Igor Šesťorkin. Prvé dva zápasy kryl chrbát Aleksandrovi Georgievovi, teraz dostal premiérovo šancu. Nemal to však jednoduché, pretože Rangers hrali v utorok v Chicagu a domov nedorazili hráči skôr ako o tretej ráno. Na druhý deň pri debute v NHL čelil Húska najofenzívnejšiemu tímu v profilige. "," dodal Gallant pre denník New York Post. Colorado strelilo v 23 zápasoch 99 gólov, čo je priemer 4,3 na zápas. Sedem gólov v jednom zápase strelili Avalanche druhýkrát za sebou a piaty v sezóne. "" povedal obranca NYR Jacob Trouba a potom sa vyjadril na adresu slovenského brankára. "" Rangers otočili v prvej tretine z 0:1 na 2:1, druhý gól "jazdcov" dal švédsky obranca Nils Lundkvist a zaznamenal svoj premiérový presný zásah v profilige.V súboji dvoch trápiacich sa tímov New Jersey zvíťazilo na domácom ľade nad nad Philadelphiou 3:0 a zastavilo sériu štyroch prehier. Domáci brankár Mackenzie Blackwood zlikvidoval 25 striel hostí a zaznamenal druhý shutout v sezóne. Flyers prehrali desiatykrát za sebou. V drese Devils odohral slovenský útočník Tomáš Tatar vyše 14 minút, nebodoval, zapísal si dve strely, jeden hit a jednu zblokovanú strelu. “Letcom” zatiaľ nepomohla ani trénerská výmena, pod vedením Mikea Yeoa prehral tím druhý duel. “” povedal Yeo. Úvodný gól zápasu, ktorý bol napokon aj víťazný, strelil v druhej tretine najproduktívnejší hráč “diablov” Švéd Jesper Bratt, ktorý pridal aj asistenciu. Osemzápasové čakanie na presný zásah ukončil nováčik Dawson Mercer a skóre uzavrel do opustenej bránky Michael McLeod. Najdlhšiu sériu bez víťazstva zažili Flyers na prelome februára a marca 1999, keď nevyhrali dvanásť duelov (8 prehier, 4 remízy).Dallas napriek asistencii slovenského obrancu Andreja Sekeru prehral na ľade Vegas 4:5. Sekera asistoval v 49. minúte na druhý gól Joea Pavelskiho v zápase, keď s pukom šikovne vymanévroval v obrannej tretine, vysunul Roopea Hintza, ktorý pripravil strelcovi dobrú pozíciu a ten svojim druhým gólom v zápase zvýšil na 4:2 pre hostí. Pre Sekeru to bola tretia asistencia v sezóne. Stars ale potom inkasovali až tri góly, zostali bez bodov a prišli o sedemzápasovú víťaznú sériu. Obrat Vegas naštartoval 63 sekúnd po štvrtom góle Dallas Michael Amadio, v 55. minúte vyrovnal svojim druhým gólom v zápase na 4:4 kapitán Mark Stone a o minútu a sedem sekúnd neskôr rozhodol Max Pacioretty. Do streleckej listiny sa zapísal aj Jonathan Marchessault, ktorý ako prvý hráč v histórii odohral 300 zápasov v drese Golden Knights. Bilanciu 1+1 mal útočník Dallasu Jason Robertson a natiahol svoju bodovú sériu na sedem zápasov. Stal sa druhým hráčom Stars mladším ako 22 rokov, ktorý zaznamenal viac ako jednu takúto sériu. Tyler Seguin to dokázal trikrát.Vancouver vyhral pod vedením nového trénera Brucea Boudreaua druhý zápas za sebou, keď na domácom ľade zdolal Boston 2:1 po nájazdoch. V riadnom čase skóroval za Canucks Brock Boeser, v rozstrele sa presadili J.T. Miller a Bo Horvat. Víťazstvo v deň svojich 26. narodenín vychytal Tkacher Demko (35 zákrokov), Jaroslav Halák sledoval duel proti bývalému tímu len zo striedačky. Jediný gól Bruins strelil v presilovke piatich proti trom Patrice Bergeron. Po trojzápasovom dištanci sa do zostavy “medveďov” vrátil Brad Marchand, po jeho náraze nedohral zápas Travis Hamonic.