Hviezdami NHL mesiaca november sa stali Draisaitl, Campbell a Kadri

New York 2. decembra (TASR) - Hviezdami mesiaca november v zámorskej hokejovej NHL sa stali útočník Edmontonu Leon Draisaitl, brankár Toronta Jack Campbell a center Colorada Nazem Kadri.



Draisaitl nastrieľal v novembri spomedzi všetkých hráčov najviac gólov (15), nazbieral najviac bodov (27), gólov (8) a bodov v presilovkách (11) i najviac víťazných gólov (4). V 13 zápasoch pomohol Oilers k deviatim víťazstvám (9-0-4). Nemecký center momentálne vedie produktivitu súťaže so 41 bodmi (20+21), o bod pred spoluhráčom Connorom McDavidom.



Campbell v 11 novembrových vystúpeniach priviedol Maple Leafs k deviatim výhram (9-0-2). Spomedzi všetkých brankárov dosiahol v uplynulom mesiaci najviac víťazstiev (9), mal najlepší gólový priemer (1,27) i úspešnosť zásahov (95,9 percenta). Trikrát si udržal čisté konto, čím mu patrilo delené prvé miesto.



Kadri mal v novembri najlepší bodový priemer v lige - 2,01 bodu na zápas. V desiatich dueloch nazbieral 21 bodov za štyri góly a 17 asistencií. Skúsený útočník bol motorom ofenzívy Colorada, ktorému pomohol k siedmim víťazstvám (7-1-2). Bodoval v deviatich z 10 stretnutí a stal sa prvým hráčom Avalanche od marca 2000, ktorý dosiahol v jednom kalendárnom mesiaci priemer aspoň 2,00 gólu na zápas, pred vyše 21 rokmi sa to podarilo Joeovi Sakicovi. Informáciu priniesol web televízie TSN.