NHL: Hviezdami mesiaca november sú Robertson, Vaněček a Marner

New York 1. decembra (TASR) - Hviezdou mesiaca november v zámorskej hokejovej NHL sa stal krídelník Dallasu Jason Robertson. Medzi ocenenými sú aj brankár Vítek Vaněček z New Jersey a útočník Mitchell Marner z Toronta.



Dvadsaťtriročný Robertson bol v hodnotenom období líder ligy v góloch (15) i bodoch (26). Do kanadského bodovania sa zapísal vo všetkých 14 novembrových vystúpeniach a úspešnú šnúru tak natiahol na 16 stretnutí od konca októbra.



Český brankár Vaněček si v desiatich stretnutiach pripísal na konto osem víťazstiev a výrazne prispel k tomu, že "diabli" z New Jersey boli v novembri najúspešnejší tím ligy. Minulý mesiac mal priemer 2,13 inkasovaného gólu na zápas a 93-percentnú úspešnosť zákrokov.



Marner bodoval za Toronto v každom z pätnástich duelov, v novembri si obohatil konto o 20 bodov za šesť gólov a 14 asistencií. Svoju sériu začal už tromi duelmi v závere októbra a vyrovnal klubový rekord. Pred Marnerom dosiahli 18-zápasovú bodovú sériu v drese Maple Leafs iba Darryl Sittler (1977/1978) a Eddie Olczyk (1989/1990).



Nováčikom mesiaca sa stal brankár Logan Thompson, ktorý v novembri vychytal Vegas Golden Knights osem víťazstiev, informoval oficiálny web profiligy.