NHL: Hviezdami mesiaca sa stali Draisaitl, Zibanejad a Pastrňák

New York 1. marca (TASR) - Center Edmontonu Leon Draisaitl sa stal prvou hviezdou mesiaca v zámorskej NHL. Nemecký útočník Oilers vedie produktivitu celej súťaže. Za ním skončili v ankete center New Yorku Rangers Mika Zibanejad a pravý krídelník Bostonu Bruins David Pastrňák.



Draisaitl nazbieral vo februári v 14 zápasoch 23 bodov (10+13), najviac zo všetkých hráčov NHL. Dvadsaťštyriročný útočník ťahal tím aj v čase, keď pre zranenie chýbal kapitán "olejárov" Connor McDavid. Draisaitl bodoval v 10 zo 14 zápasov, sedemkrát nazbieral po dva body a dvakrát sa blysol štyrmi bodmi. V závere mesiaca sa ako prvý hráč v tejto sezóne dostal na hranicu 100 bodov, aktuálne ich má 102. Podarilo sa mu to v 65. zápase, rýchlejšie to naposledy v drese Edmontonu dokázal Mark Messier v sezóne 1989/1990 (v 62. zápase). Zibanejad dal vo februári 11 gólov a nazbieral 20 bodov. Švédsky útočník pomohol Rangers k 11 víťazstvám v minulom mesiaci, vďaka čomu sa tím drží v hre o play off. Dvadsaťsedemročný hokejista bodoval v deviatich zápasoch za sebou, čím si vytvoril kariérne maximum. Druhýkrát za sebou pokoril 30-gólovú hranicu, naposledy to v drese Rangers dokázal Jaromír Jágr (2005/2006 a 2006/2007). V 51 zápasoch získal 62 bodov (30+32).



Najlepší strelec NHL Pastrňák obohatil vo februári svoje konto o 19 bodov v 14 zápasoch, z toho dal 10 gólov. Štyri zásahy z toho boli víťazné. Bruins sú s 94 bodmi lídrami celej súťaže. Dvadsaťtriročný krídelník má na konte 47 gólov a 91 bodov (2. miesto v NHL). Boston mal naposledy najlepšieho strelca po základnej časti v sezóne 1974/1975, keď to dokázal Phil Esposito. Pastrňák strelil najviac gólov v drese Bruins za posledných 26 rokov, v sezóne 1993/1994 skóroval Cam Neely 50-krát.