NHL: Hviezdami týždňa sa stali Hedman, Binnington a Tavares

New York 30. decembra (TASR) - Hviezdami týždňa hokejovej NHL sa stali obranca Tampy Bay Lightning Victor Hedman, brankár St. Louis Blues Jordan Binnington a útočník Toronta Maple Leafs John Tavares.



Hedman nazbieral v troch zápasoch osem kanadských bodov za dva góly a šesť asistencií. V súboji s Floridou Panthers (6:1) skóroval dvakrát a pridal asistenciu, v zápase s Montrealom Canadiens (5:4) si štyrmi asistenciami vytvoril kariérne maximum a úspešný týždeň zavŕšil asistenciou pri víťaznom zápase s Detroitom Red Wings 2:1. Dvadsaťdeväťročný Švéd je s 37 bodmi v 35 zápasoch tretím najproduktívnejším obrancom NHL.



Binnington vychytal tri víťazstvá v troch zápasoch Blues a pomohol obhajcovi Stanley Cupu k natiahnutiu víťaznej série na osem duelov. Dvadsaťšesťročný kanadský brankár mal priemer 1,96 inkasovaných gólov na zápas a úspešnosť zásahov 92,9%. V kalendárnom roku 2019 zaznamenal Binnington 43 víťazstiev, čím vytvoril klubový rekord.



Dvadsaťdeväťročný Tavares nazbieral sedem bodov (2+5) v troch zápasoch minulého týždňa. Kapitán Maple Leafs získal po tri body vo víťazných dueloch s Carolinou Hurricanes (8:6) a New Jersey Devils (5:4 pp). Týždeň uzavrel ziskom asistencie pri prehre 4:5 pp s New Yorkom Rangers.