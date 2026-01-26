< sekcia Šport
NHL: Hviezdami uplynulého týždňa sú Kaprizov, Kučerov a Dostál
Kaprizova vyhlásili za prvú hviezdu, keď vo všetkých štyroch dueloch v hodnotenom období nazbieral viac ako bod a s celkovou bilanciou 3+6 bol najproduktívnejší hráč týždňa.
Autor TASR
New York 26. januára (TASR) - Ruskí útočníci Kirill Kaprizov z Minnesoty Wild, Nikita Kučerov z Tampy Bay Lightning a český brankár Lukáš Dostál z Anaheimu Ducks sa stali hviezdami uplynulého týždňa v zámorskej hokejovej NHL. Informoval o tom oficiálny web súťaže.
Kaprizova vyhlásili za prvú hviezdu, keď vo všetkých štyroch dueloch v hodnotenom období nazbieral viac ako bod a s celkovou bilanciou 3+6 bol najproduktívnejší hráč týždňa. Najviac sa mu darilo v súboji s Detroitom (4:3), keď si okrem asistencie pripísal dva góly vrátane víťazného v predĺžení. V tabuľke produktivity je so 64 bodmi (28+36) v prvej desiatke.
Kučerov nazbieral v troch zápasoch celkovo osem bodov (2+6). Svoj štvrtý štvorbodový duel v prebiehajúcej sezóne zaznamenal pri víkendovej prehre s Columbusom (5:8). Momentálne figuruje na tretej pozícii v kanadskom bodovaní profiligy, keď si v 46 stretnutiach pripísal už 78 bodov (26+52).
Dostál, ktorý bude reprezentovať Česko na ZOH, premenil všetky štyri svoje štarty v minulom týždni na víťazstvá. Dosiahol priemer 2,18 inkasovaného gólu na zápas s úspešnosťou zákrokov 92,5 percenta. Aj vďaka nemu Anaheim natiahol víťaznú šnúru na sedem zápasov.
Kaprizova vyhlásili za prvú hviezdu, keď vo všetkých štyroch dueloch v hodnotenom období nazbieral viac ako bod a s celkovou bilanciou 3+6 bol najproduktívnejší hráč týždňa. Najviac sa mu darilo v súboji s Detroitom (4:3), keď si okrem asistencie pripísal dva góly vrátane víťazného v predĺžení. V tabuľke produktivity je so 64 bodmi (28+36) v prvej desiatke.
Kučerov nazbieral v troch zápasoch celkovo osem bodov (2+6). Svoj štvrtý štvorbodový duel v prebiehajúcej sezóne zaznamenal pri víkendovej prehre s Columbusom (5:8). Momentálne figuruje na tretej pozícii v kanadskom bodovaní profiligy, keď si v 46 stretnutiach pripísal už 78 bodov (26+52).
Dostál, ktorý bude reprezentovať Česko na ZOH, premenil všetky štyri svoje štarty v minulom týždni na víťazstvá. Dosiahol priemer 2,18 inkasovaného gólu na zápas s úspešnosťou zákrokov 92,5 percenta. Aj vďaka nemu Anaheim natiahol víťaznú šnúru na sedem zápasov.