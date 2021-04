Hokejista Iafallo zostane v LA Kings

Los Angeles 12. apríla (TASR) - Americký hokejista Alex Iafallo, ktorého meno bolo intenzívne skloňované v súvislosti s výmenou do iného klubu NHL, napokon zostáva v Los Angeles. S vedením Kings sa dohodol na novej štvorročnej zmluve a plate štyri milióny dolárov za sezónu.



Dvadsaťsedemročný útočník dokáže hrať v prvom či štvrtom útoku, strieľa góly, hráva v presilovkách i oslabeniach a preto sa o jeho služby zaujímalo viacero klubov, informuje oficiálna stránka NHL. Kings si ho však chceli udržať, čo sa im nakoniec podarilo a podpísali zmluvu do konca sezóny 2024/25.



Iafallo odohral v prebiehajúcom ročníku 39 stretnutí, v ktorých strelil jedenásť gólov a pridal štrnásť asistencií. V 266 dueloch za LA nazbieral 126 bodov (52+74), v troch dueloch play off strelil jeden gól.