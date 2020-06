Iginla je druhým hráčom tmavej pleti v sieni slávy NHL

Calgary 25. júna (TASR) – Dlhoročný kapitán Calgary Flames Jerome Iginla sa stal štvrtým hráčom tmavej pleti, ktorého zvolili do hokejovej Siene slávy v Toronte. Dnes sa dočkal rovnakej pocty ako slovenský krídelník Marián Hossa, obrancovia Kevin Lowe a Doug Wilson, brankárka Kim St. Pierrová či dlhoročný generálny manažér Ken Holland.



Iginla je druhým Afroameričanom histórie, ktorý sa za svoje úspechy na ľade stal členom Siene slávy, vyhradenej prevažne osobnostiam z NHL. Prvým bol Grant Fuhr. V tomto kvartete sú ešte pionierka ženského hokeja Angela Jamesová a Willie O'Ree.



„Neuvažoval som o sebe v prvom rade ako o černošskom hokejistovi, ale uvedomoval som si, že ním som. Je pre mňa špeciálne sledovať hráčov tmavej pleti v NHL. Môcť povedať iným ľuďom, že Grant Fuhr bol účastník Zápasu hviezd," cituje AP Iginlu, ktorého otec pochádza z Nigérie.



Iginla sa stal prvým hráčom tmavej pleti s najvýraznejšími štatistickými cenami v NHL. Do výpočtu jeho úspechov patria dve trofeje Mauricea Richarda pre najlepšieho strelca NHL, Art Ross Trophy za prvenstvo v kanadskom bodovaní v roku 2002. Ako prvý športovec afrického pôvodu získal zlato na zimných olympijských hrách, keď bol súčasťou kádra kanadskej reprezentácie na OH 2002 v Salt Lake City. Najcennejší kov získal aj o osem rokov neskôr doma vo Vancouveri.



„Tlak v zápasoch na olympijských hrách je niečo úžasného. Obzvlášť v dueloch, v ktorých ide o všetko. Cítite, že vás sleduje strašne veľa ľudí. Bojujete za svoju krajinu, za svojich spoluhráčov," zaspomínal si Iginla. Triumfoval aj na majstrovstvách sveta v roku 1997 vo Fínsku. V zbierke má aj víťazstvo vo Svetovom pohári a na juniorskom šampionáte.



Iginla ukončil kariéru v roku 2017 s konečnou bilanciou 1300 bodov v 1554 zápasoch základnej časti (625 gólov + 675 asistencií). V play off si pripísal 68 bodov v 81 zápasoch. K zisku Stanleyho pohára bol najbližšie v roku 2004, no Calgary podľahlo v siedmom zápase finále NHL Tampe Bay 1:2.



Ken Holland si zaslúžil miesto v Sieni slávy najmä za tri tituly, ktoré na pozícii generálneho manažéra získal s tímom Detroit Red Wing. Jeden pridal ešte ako asistent. „Sú isté veci, ktoré sa dajú v tomto športe dosiahnuť a toto je jedna z nich. Naozaj si túto príležitosť vážim," poďakoval sa Holland.