NHL: Islanders natiahli víťaznú sériu

New York 6. marca (TASR) - Hokejisti New Yorku Islanders vyhrali v sobotňajšom zápase zámorskej NHL nad Buffalom 5:2, svoju víťaznú sériu natiahli už na štyri stretnutia a patrí im prvá priečka vo Východnej divízii. Posledné Buffalo sa naopak trápi a prehralo už šiesty duel po sebe.



Z triumfu sa tešil aj druhý tím z New Yorku. Rangers zvíťazili na ľade New Jersey 6:3 a naplno bodovali v treťom súboji za sebou. Devils prehrali piatykrát v sérii. V pennsylvánskom derby vyhrali hokejisti Pittsburghu nad Philadelphiou tesne 4:3. Víťazný gól strelil v 51. minúte Jared McCann.





výsledky:



NY Islanders - Buffalo 5:2, New Jersey - NY Rangers 3:6, Pittsburgh - Philadelphia 4:3