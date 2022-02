New York Rangers vyhrali na ľade Ottawy

NHL - výsledky:



Pittsburgh - Carolina 3:4

New York Islanders - Montreal 2:3 pp a sn

Chicago - Florida 2:5

Ottawa - New York Rangers 1:2

Columbus - Buffalo 7:3

Arizona - Dallas 3:1

Edmonton - Minnesota 3:7, San Jose - Vegas 1:4



New York 21. februára (TASR) - Hokejisti New Yorku Rangers zvíťazili v zápase zámorskej NHL na ľade Ottawy Senators 2:1 vďaka gólom Ryana Stromea a Artemija Panarina. Ruský brankár Igor Šesťorkin prispel k výhre hostí 29 úspešnými zákrokmi.Dallas bez zraneného slovenského obrancu Andreja Sekeru prehral na ľade Arizony 1:3. Stars tak prišli o šesťzápasovú víťaznú sériu na klziskách súperov. Vegas Golden Knights zdolali San Jose 4:1 aj vďaka prvému gólu Jacka Eichela po príchode do klubu a zaknihovali desiaty triumf v sérii vo vzájomných dueloch.Hokejisti New Yorku Islanders v zostave so slovenským obrancom Zdenom Chárom prehrali v nedeľnom domácom zápase NHL s Montrealom 2:3 po samostatných nájazdoch.V súboji popredných tímov Východnej konferencie zvíťazila Carolina na ľade Pittsburghu 4:3 a figuruje na druhom mieste tabuľky, Penguins sú štvrtí.