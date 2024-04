NHL: Islanders podľahli Rangers

NHL - výsledok:



New York Rangers - New York Islanders 3:2 pp a sn

New York 13. apríla (TASR) - Hokejisti New Yorku Islanders prehrali v sobotňajšom mestskom derby v NHL na ľade Rangers 2:3 po samostatných nájazdoch. V rozstrele skórovali iba domáci Artemij Panarin a Vincent Trocheck. Oba góly hostí strelil Brock Nelson.Hoci Islanders neudržali v tretej tretine vedenie 2:1, aj zisk bodu im pomohol a majú na dosah miestenku do play off. Upevnili si tretiu priečku v Metropolitnej divízii, na konte majú 90 bodov, pričom do konca základnej časti odohrajú ešte dva zápasy. Majú päťbodový náskok pred deviatym tímom Východnej konferencie Washingtonom a desiatym Detroitom, ktorých čakajú ešte tri stretnutia, vrátane tých v noci na nedeľu. Capitals so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym čakal v sobotu o 23.30 SELČ zápas s Tampou Bay v zostave s Erikom Černákom, Red Wings sa predstavia v Toronte. Päť bodov stráca na "" aj jedenásta Philadelphia, lenže tá odohrá do konca základnej časti už len dva zápasy a nemôže ich už dostihnúť. Rangers vedú divíziu, postup do vyraďovačky si zaistili už dávnejšie.