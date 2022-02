NHL: Islanders s Chárom prehrali v Edmontone

Dallas Stars - Winnipeg Jets 4:3 pp (0:0, 2:2, 1:1 - 1:0)

Góly: 31. Peterson (Radulov), 32. Seguin (Gurianov, Benn), 53. Benn (Gurianov, Suter), 64. Robertson (Klingberg, Hintz) - 21. Dubois (Schmidt, Dillon), 37. Harkins (Scheifele), 60. Scheifele (Pionk, Connor). Brankári: Oettinger - Hellebuyck, strely na bránku: 35:34, 18.014 divákov.



Edmonton Oilers - New York Islanders 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Góly: 20. Ceci (McDavid, Draisaitl), 31. Hyman (McDavid), 50. Puljujärvi - 36. Beauvillier (Pulock, Bailey). Brankári: Smith - Sokorin, strely na bránku: 36:38, 9150 divákov.



Arizona Coyotes - Tampa Bay Lightning 3:4 (1:2, 0:0, 2:2)

Góly: 20. Galchenyuk (Moser, Keller), 50. Keller (Boyd, Kessel), 59. Schmaltz (Fischer, Chychrun) - 4. Point, 18. Perry (McDonagh, Maroon), 45. Stamkos (Hedman, Killorn), 53. Stamkos (Joseph, Rutta). Brankári: Vejmelka - Elliott, strely na bránku: 19:32, 11 727divákov.



Anaheim Ducks - Seattle Kraken 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)

Góly: 3. Lundeström (Silfverberg, Drysdale), 26. Lundeström (Grant), 29. Rakell (Drysdale, Zegras) - 2. Donato (Czarnik, Geekie), 15. Dunn (Gourde, Järnkrok), 34. Donato (Gourde), 59. Eberle (Sheahan, Giordano). Brankári: Gibson - Driedger, strely na bránku: 27:27, 12.530 divákov.



Slovák v akcii:



Zdeno Chára (NY Islanders) 16:36 0 0 0 0 0 0

/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 12. februára (TASR) - Hokejisti New Yorku Islanders so slovenským obrancom Zdenom Chárom prehrali v noci na sobotu v zámorskej NHL na ľade Edmontonu 1:3. Oilers podržal brankár Mike Smith, ktorý predviedol 37 úspešných zákrokov, prekonal ho iba Anthony Beauvillier v druhej tretine. Kapitán Connor McDavid sa na výhre podieľal dvoma asistenciami. Na striedačke "olejárov" slávil víťazný debut tréner Jay Woodcroft, ktorý vo štvrtok nahradil odvolaného Davea Tippetta.vyjadril sa nový kormidelník Edmontonu podľa portálu TSN.dodal Woodcroft. Ten sa stal piatym trénerom Oilers, ktorý vyhral vo svojej premiére v NHL. Napodobnil Todda Nelsona, Ralpha Kruegera, Craiga MacTavisha a Georgea Burnetta. Za Oilers skórovali Cody Ceci, Zach Hyman (100. gól v profiligovej kariére) a Jesse Puljujärvi. Chára odohral za Islanders 16:36 minúty, rozdal až päť "hitov" a zblokoval jednu strelu súpera.V ďalšom zápase domáci Dallas zdolal Winnipeg 4:3 po predĺžení. O víťazstve Stars rozhodol vo 4. minúte extračasu mladík Jason Robertson. Bol to už jeho šiesty víťazný gól v tomto ročníku - najviac v tíme. Jamie Benn sa na triumfe podieľal gólom a asistenciou a bodovú bilanciu mohol mať aj lepšiu, ak by na začiatku prvej tretiny neprestrelil úplne prázdnu bránku. Stars vyhrali siedmy z uplynulých siedmich zápasov a držia sa v boji o play off.spokojne konštatoval tréner Dallasu Rick Bowness. Jets zabezpečil bod Mark Scheifele, ktorý vynútil pre svoj tím predĺženie 32 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Slovenský obranca Andrej Sekera opäť chýbal v zostave "hviezd".Dvojnásobný obhajca titulu Tampa Bay bez zraneného Erika Černáka uspel na ľade najhoršieho tímu Západnej konferencie Arizony 4:3. V drese Lightning sa zaskvel Steven Stamkos, autor dvoch gólov, vrátane víťazného. Svoj 399. gól v profilige strelil veterán Corey Perry. Coyotes nepomohli ani dva kanadské body (1+1) Claytona Kellera.Nováčik zo Seattlu triumfoval na klzisku Anaheimu 4:3 a vybojoval druhé víťazstvo z uplynulých troch zápasov. Za hostí dvakrát skóroval Ryan Donato, víťazný gól strelil 1:42 minúty pred koncom riadneho hracieho času Jordan Eberle.tvrdil Eberle. Domácim Ducks nestačili ani dva presné zásahy Isaca Lundeströma. "Káčeri" prehrali druhý zápas za sebou a ukončili šesťzápasovú bodovú sériu.