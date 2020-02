NHL: Islanders si uctili Tonelliho, vyvesili pod strop haly jeho 27-ku

Uniondale 22. februára (TASR) - Klub hokejovej NHL New York Islanders si pred piatkovým víťazným zápasom proti Detroiotu (4:1) uctil svojho dlhoročného hráča Johna Tonelliho. Pod strop haly Nassau Coliseum vyvesil číslo 27, ktoré počas aktívnej kariéry nosil na drese.



Dvadsaťsedmičku oblieka v tíme "ostrovanov" aj súčasný kapitán Anders Lee, Tonelli sa s ním dohodol, že ju môže používať do konca kariéry. Potom klub vyradí toto číslo z evidencie.



Kanadský útočník zohral kľúčovú rolu pri ziskoch štyroch Stanleyho pohárov za sebou v rokoch 1980-1983. Islanders ho uviedli aj do klubovej Siene slávy. Na piatkovom ceremoniáli sa zúčastnili i jeho bývalí spoluhráči Denis Potvin, Clark Gillies, Bryan Trottier, Bob Nystrom a Billy Smith. "Som nadšený, že môžem zdieľať túto poctu s každým jedným z vás," povedal počas ceremoniálu 62-ročný Tonelli, ktorý odohral za Islanders osem sezón. V 594 zápasoch nazbieral 206 gólov a 338 asistencií, v 113 dueloch play off pridal 82 bodov (28+54). Okrem Islanders hral v NHL aj za Calgary Flames, Los Angeles Kings, Chicago Blackhawks a Quebec Nordiques. Celkovo si v 1028 profiligových štartoch pripísal 836 bodov (325+511) v základnej časti a 115 bodov (40+75) v 172 dueloch play off.