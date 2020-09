NHL: Islanders sú prvýkrát od roku 1993 v konferenčnom finále

2. kolo play off NHL



semifinále Východnej konferencie



siedmy zápas:



PHILADELPHIA FLYERS - NEW YORK ISLANDERS 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)



Góly: 10. Mayfield (Toews, Eberle), 14. Greene (Brassard, Nelson), 32. Nelson (Bailey, Pulock), 54. Beauvillier (Nelson, Bailey). Brankári: Hart - Greiss, strely na bránku: 16:26.



/konečný výsledok série: 3:4, Islanders postúpili do konferenčného finále/



Toronto 6. septembra (TASR) - Hokejisti New Yorku Islanders postúpili do finále Východnej konferencie NHL. V rozhodujúcom siedmom dueli 2. kola play off zdolali v noci na nedeľu v Toronte Philadelphiu Flyers 4:0 a celú sériu vyhrali 4:3 na zápasy. "Ostrovania" sa sťahujú do Edmontonu, kde v konferenčnom finále narazia na Tampu Bay so slovenským obrancom Erikom Černákom.Islanders sa mohli v siedmom zápase semifinále Východnej konferencie spoľahnúť na stopercentného Thomasa Greissa. Nemecký brankár dostal medzi žŕdkami prednosť pred Rusom Semjonom Varlamovom, ktorý chytal od začiatku v 14 z uplynulých 15-tich vyraďovacích súbojov, no v predošlých dvoch vystúpeniach inkasoval dokopy až deväť gólov. Greiss sa odvďačil za dôveru bezchybným výkonom a dosiahol svoje prvé čisté konto v kariére v play off. Stačilo mu naň 16 zákrokov.tešil sa Greiss. Ten sa stal druhým brankárom v histórii Islanders, ktorý sa v play off blysol shutoutom v zápase číslo sedem, v roku 1975 to dokázal Glenn Resch.Newyorský tím položil základ víťazstva v prvej tretine, v ktorej si vybudoval dvojgólový náskok zásluhou presných zásahov obrancov Scotta Mayfielda a Andyho Greenea. Útočník Brock Nelson sa na výhre podieľal gólom a dvomi asistenciami. Triumf spečatil v závere do prázdnej bránky Anthony Beauvillier. "Ostrovania" sa prebojovali do finále Východnej konferencie 11-krát v histórii, no prvýkrát od roku 1993.citoval web profiligy trénera Islanders Barryho Trotza.Prvý duel s Tampou je na programe v noci na utorok (2.00 ELČ).Naopak, pre Philadelphiu sa sezóna končí. Flyers nepomohol k úspechu ani elitný center Sean Couturier, ktorý sa vrátil do zostavy po absencii v šiestom zápase. Brankár Carter Hart predviedol 22 úspešných zákrokov.smutne konštatoval kapitán "letcov" Claude Giroux.