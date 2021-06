Islanders vstúpili do semifinále play off víťazstvom nad Tampou Bay

NHL - výsledok:



semifinále play off NHL, 1. zápas



Tampa Bay Lightning - New York Islanders 1:2



Stav série: 0:1

New York 14. júna (TASR) - Hokejisti New Yorku Islanders zvíťazili v prvom zápase semifinále play off NHL na ľade obhajcu titulu Tampy Bay 2:1. Pod triumf hostí sa gólovo podpísali Mathew Barzal a Ryan Pulock, ktorý dosiahol víťazný zásah. V závere duelu iba skorigoval Brayden Point. Slovenský obranca Erik Černák odohral v drese Lightning 18:44 minúty, pripísal si jednu strelu a dostal dvojminútový trest.Brankár Islanders Semion Varlamov si pripísal 30 úspešných zákrokov a dosiahol svoje štvrté víťazstvo za sebou, rovnakú bilanciu má pri svojich štartoch aj Iľja Sorokin. Iba tretíkrát v histórii play off NHL ťahajú obaja brankári jedného tímu šnúru aspoň štyroch výhier. Naposledy sa to podarilo dvojici z Philadelphie Philovi Myremu a Peteovi Peetersovi v roku 1980.povedal pre nhl.com hrdina Varlamov.Islanders sa ujali vedenia v 33. minúte, keď Josh Bailey našiel kolmicou na útočnej modrej Barzala a ten prekonal Vasilevského strelou pomedzi betóny. Druhá zásah pridal v tretej tretine obranca Pulock, keď delovkou od modrej čiary prestrelil brankár Tampy. Pulock strelil v tohtoročnej vyraďovačke štyri góly, z toho až tri boli víťazné. Len štyria obrancovia v histórii NHL rozhodli viac zápasov v jednej play off – Paul Coffey, Al MacInnis, Brian Leetch a Vjačeslav Vojnov (všetci 4). Domáci vrhli všetky sily do útoku, v závere odvolali brankára, hrali presilovku 6 na 4, no 54 sekúnd pred koncom dokázali už iba znížiť zásluhou Pointa.Ostrovania urobili dôležitý prvý krok k tomu, aby sa revanšovali Tampe za vlaňajšie vyradenie vo finále Východnej konferencie. V ňom prehrali v prvom stretnutí vysoko 2:8.pochvaľoval si tréner newyorského tímu Barry Trotz.Jagavá ofenzíva Tampy narazila na kompaktnú defenzívu súpera a nevedela si s ňou poradiťpriznal tréner bleskov Jon Cooper.Druhý duel je na programe v noci na stredu o 2.00 SELČ opäť na ľade Tampy.dodal kapitán Tampy Steven Stamkos.