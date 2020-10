NHL: Islanders vymenili Devona Toewsa do Colorada

New York 13. októbra (TASR) - Klub hokejovej NHL New York Islanders vymenil obrancu Devona Toewsa do Colorada Avalanche. Ako protihodnotu získal výbery v 2. kole draftu v rokoch 2021 i 2022.



Dvadsaťšesťročný Toews strávil v New Yorku uplynulé dve sezóny a nazbieral 46 bodov (11+35) v 116 zápasoch, v 30 dueloch play off pridal 15 bodov (3+12). Správu priniesol server ESPN.