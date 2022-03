NHL: Islanders zdolali Blues, zagratulovali Chárovi

New York 5. marca (TASR) - Hokejisti New Yorku Islanders zvíťazili v sobotňajšom zápase zámorskej NHL nad St. Louis Blues 2:1. Domáci viedli po góloch Olivera Wahlstroma a Brocka Nelsona 2:0, hostia v závere stihli už len znížiť zásluhou Roberta Thomasa.



Pred stretnutím domáci klub zagratuloval Zdenovi Chárovi k jeho míľniku. Slovenský veterán nastúpil pred týždňom na svoj 1652. duel v základnej časti a vytvoril nový ligový rekord v počte odohratých zápasov medzi obrancami, keď prekonal legendárneho Chrisa Cheliosa (1651). Cháru momentálne trápi zranenie v hornej časti tela, pre ktoré vynechal predchádzajúce tri zápasy. Nenastúpil ani proti Blues, "ostrovania" ho pred stretnutím retroaktívne zaradili na listinu zranených hráčov. Pred zápasom mu Islanders pripravili krátku ceremóniu, uctili si ho špeciálnym videom na kocke a na ľade mu zagratulovalo k rekordu celé mužstvo.







výsledok NHL:



New York Islanders - St. Louis 2:1