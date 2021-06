NHL: Islanders zdolali Tampu Bay, Černák opäť asistoval

semifinále play off NHL - 4. zápas /na 4 víťazstvá/:



New York Islanders - Tampa Bay 3:2

/stav série: 2:2/

New York 20. júna (TASR) - Hokejisti New Yorku Islanders zdolali vo štvrtom stretnutí semifinále play off NHL na domácom ľade Tampu Bay Lightning 3:2. Stav série hranej na štyri víťazstvá vyrovnali na 2:2 na zápasy.Erik Černák si v 44. minúte pripísal asistenciu v druhom dueli za sebou, hosťom sa však už len podarilo znížiť trojgólové manko, ktoré mali po druhej tretine. Slovenský obranca odohral takmer 19,5 minúty, vyslal jednu strelu na bránku a odsedel si dve trestné minúty