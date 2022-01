Islanders zvíťazili vo Philadelphii, Chára sa pobil s MacEwenom

Hokejista Oliver Wahlstrom z New Yorku Islanders sa teší po góle počas zápasu zámorskej NHL proti Philadelphii Flyers 18. decembra 2022 vo Philadelphii. Foto: TASR/AP

výsledky NHL:



Washington - Winnipeg 4:3 pp

Ottawa - Buffalo 1:3

Boston - Carolina 1:7

Philadelphia - New York Islanders 3:4 pp a sn

Nashville - Vancouver 1:3

Dallas - Montreal 3:5

Calgary - Florida 5:1

Los Angeles - Tampa Bay 4:6



New York 19. januára (TASR) - Hokejisti New Yorku Islanders zvíťazili v noci na stredu v NHL na ľade Philadelphie 4:3 po samostatných nájazdoch. Slovenský obranca Zdeno Chára odohral za "ostrovanov" 16:18 min., vyslal dve strely na bránku, pripísal si mínusku a odsedel sedem trestných minút. V tretej tretine dostal päťminútový trest za bitku po tom, ako sa pobil s útočníkom "letcov" Zackom MacEwenom. Flyers natiahli sériu prehier už na deväť duelov. O víťazstve Islanders rozhodol až v deviatej sérii nájazdov Oliver Wahlstrom.V ďalšom zápase domáci Washington zdolal Winnipeg 4:3 po predĺžení, autorom víťazného gólu bol v 26. sekunde predĺženia Tom Wilson. Slovenský zadák v službách Capitals Martin Fehérváry sa počas 20:59 min. na ľade prezentoval dvoma strelami a zapísal si dva plusové body.Tampa Bay bez zraneného obrancu Erika Černáka uspela v Los Angeles 6:4, v drese úradujúceho šampióna sa dvomi gólmi a asistenciou zaskvel švédsky bek Victor Hedman. "Blesky" pre maródku nastúpili iba so štyrmi obrancami. Dallas podľahol Montrealu 3:5, v defenzíve Stars chýbal slovenský zadák Andrej Sekera, ktorý je na covidovej listine. Vancouver vyhral v Nashville 3:1, slovenský brankár Jaroslav Halák bol na striedačke, za Canucks chytal Thatcher Demko, ktorý predviedol 31 úspešných zákrokov.