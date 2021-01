NHL: Do základov sa dostalo šesť slovenských hokejistov.

Zoznam slovenských hokejistov v kluboch NHL k 13. januáru:



Boston Bruins – Jaroslav Halák (b)



Dallas Stars – Andrej Sekera (o)



Montreal Canadiens – Tomáš Tatar (ú)



Tampa Bay Lightning – Erik Černák (o)



Vegas Golden Knights – Tomáš Jurčo (ú)*



Washington Capitals – Zdeno Chára (o), Richard Pánik (ú), Martin Fehérváry (o)*



*-"taxi" tím

New York 13. januára (TASR) – Tesne pred štartom novej sezóny NHL zostalo na súpiskách profiligových klubov šesť slovenských hokejistov, všetci s jednocestnými zmluvami. Isté miesta vo svojich tímoch majú Jaroslav Halák (Boston), Andrej Sekera (Dallas), Erik Černák (Tampa Bay), Zdeno Chára, Richard Pánik (obaja Washington) a Tomáš Tatar (Montreal).Na základnú 20 až 23-člennú súpisku sa nedostali obranca Martin Fehérváry (Washington) a útočník Tomáš Jurčo (Vegas), budú však súčasťou tzv. taxi kádra. To znamená, že budú s prvým tímom trénovať, cestovať na zápasy na klziskách súperov a v prípade potreby sa k nemu pripoja, ak by hráčov A-mužstva zasiahli zranenia či koronavírusová infekcia.Miestenky v prvých tímoch si nevybojovali ani Christián Jaroš (Ottawa), Martin Marinčin (Toronto) a Róbert Lantoši (Boston).Kluby ich po konci prípravných kempov poslali na farmy a budú pokračovať v sezóne v nižšej zámorskej súťaži AHL. Jej štart predbežne stanovili na 5. februára. Jaroša, Marinčina a Jurča predtým zaradili ich kluby na waiver listinu, z ktorej si ich však nikto nestiahol. Už v utorok putovali na farmy aj brankár Adam Húska (NY Ranges) a útočník Adam Ružička (Calgary). Informácie priniesol portál capfriendly.com.