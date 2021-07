Jaroš putuje do New Jersey výmenou za Merkleyho

New York 26. júla (TASR) – Slovenský hokejista Christián Jaroš mení dres v rámci NHL. Dvadsaťpäťročný obranca odchádza zo San Jose do New Jersey výmenou za útočníka Nicka Merkleyho, informoval portál tsn.ca.



Jaroš odohral za žralokov v uplynulej sezóne sedem zápasov, pripísal si jeden bod za asistenciu. V AHL absolvoval v drese tímu San Jose Barracuda jedenásť stretnutí, nazbieral tri asistencie.



O rok mladší Merkley v minulom ročníku profiligy odohral za Devils 27 zápasov s bilanciou 2 góly a 8 asistencií.