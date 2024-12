NHL je blízko k dohode o účasti hráčov na zimnej olympiáde v Taliansku

New York 10. decembra (TASR) - Predstavitelia NHL informovali, že sa blížia k dohode s Medzinárodným olympijským výborom (MOV) a Medzinárodnou hokejovou federáciou (IIHF) o účasti hráčov na ZOH v roku 2026 v Taliansku. Zástupca komisára NHL Bill Daly po stretnutí majiteľov klubov povedal, že liga pravidelne rokuje s MOV a IIHF: "Sme blízko. Som presvedčený, že sa tam čoskoro dostaneme."



Zatiaľ poslednou olympiádou, na ktorej štartovali hráči z NHL, sú ZOH v roku 2014. V Pjongčangu 2018 a v Pekingu 2022 sa hokejový turnaj konal bez nich, keďže NHL sa vtedy nedohodla s IIHF a MOV, pričom na predošlých ZOH zohrali rolu aj obavy z pandémie. Hráči z NHL sa zatiaľ zúčastnili na štyroch olympiádach - v Nagane 1998, Salt Lake City 2002, Turíne 2006 a Vancouveri 2010.



Vzájomné súboje štyroch krajín na februárovom Turnaji štyroch krajín v Montreale a Bostone poslúži pre NHL ako príprava na obnovenie Svetového pohára v roku 2028. Ten sa zatiaľ naposledy konal v roku 2016 v Toronte.



Komisár NHL Gary Bettman po stretnutí majiteľov uviedol, že platový strop na budúcu sezónu by mal byť 92,4 milióna dolárov, čím sa navýši o 4,4 milióna zo súčasných 88 miliónov. Aktuálna zmluva NHL s Hráčskou asociáciou NHLPA vyprší v septembri 2026, ale Bettman povedal, že dúfa, že novú zmluvu uzavrie už v roku 2025, možno pred finále Stanleyho pohára. "Nebudeme predbiehať a predpovedať, čo sa stane, aj keď dúfame, že to urobíme čo najrýchlejšie a čo najhladšie," povedal Bettman podľa AFP.