NHL je opatrne optimistická ohľadom arény v Miláne
Výstavba haly oproti pôvodným plánom mešká. Turnaj 1. divízie MS juniorov, ktorý mal ako testovacie podujatie preveriť jej pripravenosť, presunuli do arény Rho Fiera.
Autor TASR
Los Angeles 9. decembra (TASR) - Vedenie zámorskej NHL je „opatrne optimistické“ ohľadom Arény Santa Giulia v Miláne, ktorá bude počas zimných olympijských hier (6.-22. februára 2026) hostiť mužský hokejový turnaj aj za účasti hviezd profiligy. Zástupca komisára NHL Bill Daly však upozornil, že liga stále nemusí pustiť svojich hráčov na olympiádu.
Výstavba haly oproti pôvodným plánom mešká. Turnaj 1. divízie MS juniorov, ktorý mal ako testovacie podujatie preveriť jej pripravenosť, presunuli do arény Rho Fiera. Tá bude hostiť ďalšie zápasy olympijského turnaja. Podľa organizátorov by sa malo testovanie Arény Santa Giulia uskutočniť 9. až 11. januára. Počas troch dní sa v nej má odohrať sedem zápasov na klubovej úrovni. Daly po prvom dni mítingu Rady guvernérov povedal, že hoci liga bola od organizátorov ZOH2026 uistená o pokroku, stále sa obáva o hraciu plochu.
„Dostávam pozitívne správy o tom, čo budú organizátori robiť, aký je ďalší plán, čo bude nasledujúci deň, ako to bude vyzerať, ako reagujú zúčastnené strany,“ informoval Daly. Hala s kapacitou 15.000 miest mala byť pôvodne odovzdaná v decembri. Najnovší plán je, že odovzdanie sa uskutoční v januári, mesiac pred otvorením hier. Organizačný výbor ZOH 2026 uviedol, že štadión slávnostne otvoria 9. januára. Podľa Dalyho musia byť olympijské športoviská dokončené do 2. februára. Prvé olympijské hokejové zápolenia sa v Aréne Santa Giulia uskutočnia 5. februára, keď odštartuje ženský hokejový turnaj. Mužský sa začne o šesť dní neskôr. „Budovy majú byť hotové do 2. februára,“ povedal Daly podľa AFP. „Takže máme nejaký čas a najnovšie správy, ktoré som dostal, boli pozitívne.“
Ľadové plochy pre ZOH 2026 budú mať rozmery 60x26 m. Budú tak približne o meter kratšie a o čosi širšie, ako tie v zámorskej profilige. Podľa Dalyho menšie rozmery klziska oproti tým v NHL nie sú zásadný problém. „Mám dojem, že Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) mala inú interpretáciu toho, čo znamená ľad NHL, ako sme mali my. Pri návšteve priamo na mieste si však nemyslím, že by to niekto vnímal ako problém. Nie je to tak, že by si tam ľudia nosili krajčírske metre,“ poznamenal Daly. Rozmery klziska budú rovnaké ako v hale v Štokholme, kde sa minulý mesiac predstavili tímy Pittsburgh Penguins a Nashville Predators v rámci NHL Global Series. Vtedy rozmery hracej plochy podľa Dalyho nevyvolali žiadnu negatívnu spätnú väzbu.
Zástupca komisára však nastolil otázku kvality ľadovej plochy v Miláne. „Ak je ľad nehrateľný, tak je ľad nehrateľný,“ vyhlásil Daly. „Nechcem to brať na ľahkú váhu. O stave plochy budeme vedieť viac pred oficiálnym začiatkom hier. Je zrejmé, že ak hráči budú mať pocit, že ľad je nebezpečný, nebudeme hrať. Je to jednoduché.“
Zápasy bude hostiť aj menšia Rho Arena v Miláne, ale Daly zdôraznil, že neexistuje žiadny plán B na usporiadanie vyraďovacej fázy ženských a mužských turnajov v inej aréne než v Santa Giulia. Experti z NHL radia svojim kolegom v Taliansku ohľadom prípravy kvalitného ľadu a Daly takisto spomenul, že profiliga bude mať prístup k testovaniu olympijského ľadu odteraz až do začiatku podujatia. „V podstate tam presúvame všetkých, aby sme (organizátorom) vedeli pomôcť a urobiť to spôsobom, ktorý je prijateľný pre hráčov NHL. Ako sa bude blížiť olympijský turnaj, posúdime situáciu, či majú dostatok ľudských zdrojov a odborných znalostí na to, aby to pripravili tak, ako je to potrebné. Sme ochotní prispieť a pomôcť v rozsahu, v akom to bude potrebné.“
Hráči NHL sa zatiaľ naposledy predstavili na ZOH v roku 2014. V rokoch 2018 a 2022 sa hokejový olympijský turnaj uskutočnil bez účasti hviezd zo zámorskej súťaže.
