NHL: Johansson sa po piatich rokoch vrátil do Washingtonu

Washington 21. marca (TASR) - Švédsky hokejový útočník Marcus Johansson sa po piatich rokoch vrátil do Washingtonu Capitals. Klub zámorskej NHL ho získal zo Seattlu Kraken výmenou za Daniela Spronga a výbery v 4. kole draftu 2022 a 6. kole draftu v roku 2023. Seattle si ponechá 50% z výšky Johanssonovho kontraktu.



Washington si ho vybral v 1. kole draftu v roku 2009 a švédsky útočník pôsobil v klube až do sezóny 2016/17. Tá je doteraz jeho najproduktívnejšia, keď v 82 zápasoch nazbieral 58 bodov (24+34). Následne odišiel do New Jersey a neskôr hral aj za Boston, Buffalo, Minnesotu a naposledy za Seattle.



V prebiehajúcej sezóne odohral 51 duelov a zaznamenal 23 bodov (6+17). V základnej časti NHL má na konte 735 štartov, 141 gólov a 260 asistencií, v 97 dueloch play off pridal 41 bodov (13+28). Na zimných olympijských hrách v Soči získal so Švédskom striebornú medailu.



Dvadsaťpäťročný krídelník Sprong odohral v prebiehajúcej sezóne 47 zápasov a získal 14 bodov (8+6). Celkovo má v NHL bilanciu 189 stretnutí a 65 bodov (40+25).