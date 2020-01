NHL: John Hynes povedie Nashville

Nashville 7. januára (TASR) - Novým trénerom Nashvillu Predators v zámorskej hokejovej NHL bude John Hynes. Bývalý tréner New Jersey Devils bude iba tretím mužom na lavičke klubu, ktorý vznikol v roku 1998.



Jeho predchodca Peter Laviolette dostal v utorok výpoveď, hoci v roku 2017 priviedol klub prvýkrát v histórii do finále Stanleyho pohára. Vedenie ho odvolalo po štyroch prehrách z uplynulých piatich duelov. V tabuľke Západnej konferencie je Nashville momentálne až na 11. priečke. Predators mali v histórii iba dvoch hlavných koučov, pred Laviolettom viedol tím v rokoch 1998 až 2014 Barry Trotz.



Generálny manažér Nashvillu David Poile na tlačovej konferencii v utorok vyhlásil, že Hynes je mladý tréner so žiarivou budúcnosťou, ktorý má v záznamoch schopnosť rozvíjať mladých hráčov i motivovať k práci veteránov. Hynesa prupustilo New Jersey 3. decembra v čase, keď bolo druhým najhorším tímom súťaže. Informovala agentúra AP.