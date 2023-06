NHL: Jordan Staal pokračuje v Caroline, podpísal štvorročnú zmluvu

Raleigh 25. júna (TASR) - Kapitán hokejistov Caroliny Hurricanes Jordan Staal podpísal s klubom nový štvorročný kontrakt. Vynesie mu celkovo 11,6 milióna dolárov s ročným platom 2,9 milióna. Informoval o tom web newsobserver.com.



Staal podpísal novú zmluvu týždeň predtým, ako sa mal stať neobmedzeným voľným hráčom. Po sezóne 2022/2023 mu vypršala 10-ročná zmluva, v ktorej mal priemerný ročný plat 6 miliónov dolárov. V roku 2006 ho ako celkovú dvojku draftoval Pittsburgh a v jeho drese vybojoval o tri roky Stanleyho pohár. Rok pred vypršaním štvoročného kontraktu ho vedenie "tučniakov" vymenilo do Caroliny, v ktorej sa vtedy stretol aj s bratom Ericom, ktorý bol kapitán tímu. Krátko po príchode sa dohodol na desaťročnom kontrakte. Od sezóny 2019/2020 bol kapitán tímu. "Je to hráč, ktorý vedie náš tím. Jednoducho kapitán, ku ktorému vzhliadate," povedal jeho spoluhráč útočník Jesper Fast.



Staal odohral v základnej časti sezóny 2022/2023 81 zápasov, v ktorých nazbieral 34 kanadských bodov za 17 gólov a 17 asistencií. V 15 dueloch play off mal bilanciu 2+6. Počas 17 sezón v profilige mal v 1173 dueloch základnej časti bilanciu 275+370, v 136 zápasoch play off nazbieral 68 bodov (35+33).