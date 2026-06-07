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NHL: Jordan Staal vo finále opäť skóroval, napodobnil zápis Marchanda

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Foto zo zápasu. Foto: TASR/AP

Staal sa stal ôsmim hráčom od roku 1983 s gólom v každom z prvých troch zápasov finálovej série.

Autor TASR
Las Vegas 7. júna (TASR) - Hokejový útočník Jordan Staal v službách tímu NHL Carolina Hurricanes skóroval v prvých troch zápasoch finálovej série play off s Vegas Golden Knights, čím sa zapísal do histórie. Po Bradovi Marchandovi sa stal len druhým hráčom, ktorému sa to podarilo vo veku 37 a viac rokov.

Staal úspešným tečom znížil v nedeľňajšom zápase na ľade Vegas na 3:4 a nadviazal na góly Jordana Martinooka a Taylora Halla. Hurricanes strelili tri góly za 39 sekúnd a prekonali 72-ročný rekord vo finálovej sérii. Hokejisti Montrealu Canadiens strelili vo finále 1954 tri góly v priebehu 56 sekúnd.

Hurricanes vyrovnali v tretej tretine z 0:4 na 4:4, ale napokon o víťazstve Vegas rozhodol v druhom predĺžení obranca Shea Theodore.

Staal sa stal ôsmim hráčom od roku 1983 s gólom v každom z prvých troch zápasov finálovej série. Pred ním to dokázali Marchand, Sam Bennett (obaja 2025), Jonathan Marchessault (2023), Jake Guentzel (2017), Steve Yzerman (1997), Glenn Anderson a Brian Propp (obaja 1987).
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