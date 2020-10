NHL: Jurčo podpísal ročnú zmluvu s Vegas Golden Knights

Las Vegas 10. októbra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Jurčo podpísal ročnú zmluvu s tímom NHL Vegas Golden Knights. Jednocestný kontrakt mu vynesie 700-tisíc dolárov.



"Agent mi dal včera večer (piatok) vedieť o záujme Vegas. Dal im moje číslo, následne mi zavolali a po telefonáte sme sa ešte včera večer dohodli a podpísali to," uviedol Jurčo pre TASR.



"Zlatí rytieri" spravili v nedávnom období viacero zmien v kádri. V ňom už nefigurujú útočníci Paul Šťastný či Nick Cousins a o uvoľnené miesto v zostave by sa rád popasoval aj Jurčo. "Všetko sa uvidí v kempe. Vyzerá to, že ma dosť chceli, no prvoradé je presvedčiť ich v kempe. NHL ešte nerozhodla o presnom dátume začiatku ligy, takže neviem ani kedy sa začne príprava," poznamenal Jurčo.



Po ukončení zmluvy s Edmontonom veril, že naďalej zotrvá v najprestížnejšej súťaži. Želanie sa mu vyplnilo a po Tomášovi Tatarovi bude druhý Slovák v histórii, ktorý si zahrá za Vegas. "Po pôsobisku v Európe som sa neobzeral. Nepremýšľal som nad tým. Ozvalo sa pár tímov, no práve vo Vegas vidíme najväčšiu šancu, takže nebolo nad čím váhať," povedal Jurčo pre TASR.



Pre 27-ročného krídelníka pôjde o štvrté pôsobisko v NHL. V roku 2011 ho z 35. miesta draftoval Detroit Red Wings, z ktorého v sezóne 2016/2017 zamieril do Chicaga. V ročníku 2019/2020 patril do organizácie Edmonton Oilers, pričom v prvom tíme nastúpil do 12 zápasov, v ktorých získal dva kanadské body za asistencie. Viac času však strávil vo farmárskom tíme Bakersfield Condors v AHL. V NHL doteraz odohral celkovo 223 zápasov, v ktorých získal 54 bodov za 23 gólov a 31 asistencií.