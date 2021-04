Jurčo prispel k triumfu Vegas, Jaroš chýbal v zostave San Jose

NHL - sumáre:



MONTREAL CANADIENS - CALGARY FLAMES 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)



Góly: 30. Toffoli (Suzuki, Kulak), 56. Armia (Armia, Suzuki) – 47. Lindholm (Gaudreau, Tkachuk). Brankári: Allen - Markström, strely na bránku: 20:29.



BOSTON BRUINS - NEW YORK ISLANDERS 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)



Góly: 20. Pastrňák (Reilly, Bergeron), 21. Hall (Krejčí, Kampfer), 59. Lazar. Brankári: Swayman - Sorokin, strely na bránku: 28:25.



MINNESOTA WILD - SAN JOSE SHARKS 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)



Góly: 10. Bonino, 23. Zuccarello (Rask), 24. Parise (Dumba, Bonino) – 4. Hertl (Šimek, Vlasic), 54. Kane. Brankári: Talbot - Jones, strely na bránku: 18:22.



ANAHEIM DUCKS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)



Góly: 21. Karlsson (Smith, Marchessault), 25. Stephenson (Stone, Pacioretty), 40. Roy, 48. McNabb (Stephenson, Stone). Brankári: Gibson - Lehner, strely na bránku: 16:51.



COLORADO AVALANCHE - LOS ANGELES KINGS - odložené

Slováci v akcii:



Tomáš Tatar (Montreal) 13:33 0 0 0 -1 0 0



Tomáš Jurčo (Vegas) 11:43 0 0 0 1 2 0



New York 17. apríla (TASR) - Hokejisti Montrealu zvíťazili v piatkovom domácom zápase NHL nad Calgary 2:1. Flames prehrali prvýkrát po troch dueloch. Oba góly Canadiens strelil Tyler Toffoli, v bránke sa predstavil Jake Allen, ktorý nahradil zraneného Careyho Pricea a prezentoval sa 28 zákrokmi. Slovenský útočník Tomáš Tatar odohral v domácom tíme 13:33 minúty a mal mínusový bod.Toffoli zaznamenal v sezóne už 21 gólov, len piati hráči ich majú na konte viac. Tabuľku kanonierov vedie Auston Matthews z Toronta s 32 gólmi. Dvadsaťosemročný Toffoli po zápase pochválil svojho spoluhráča Allena:V sobotnom zápase proti Ottawe by sa už mohol v bránke "Habs" objaviť Carey Price, ktorý po zranení začal tento týždeň s tréningom.Brankár Jeremy Swayman dosiahol svoje prvé čisté konto v NHL a 25 zákrokmi prispel k výhre Bostonu, ktorý na svojom ľade zdolal New York Islanders 3:0. Bruins uspeli proti rovnakému súperovi druhýkrát za sebou, keď sa tešili aj vo štvrtkovom súboji (4:1).uviedol Swayman pre nhl.com. Druhý gól za sebou strelil Taylor Hall, hostia hrali bez zranených útočníkov Josha Baileyho a Cala Clutterbucka.Čisté konto zaznamenal aj brankár Vegas Robin Lehner, potreboval na to 16 úspešných zákrokov. Bol to jeho 16. shutout v kariére a prvý od marca 2020. Piatkový duel na ľade Anaheimu bol jeho 300. zápasom v profilige. Slovenský útočník Tomáš Jurčo odohral 11:43 minút a mal jeden plusový bod. Na bránku súpera vyslal dve strely.Nick Bonino z Minnesoty zaznamenal gól a asistenciu pri triumfe 3:2 nad San Jose. Štvrtý útok "divochov" Parise - Sturm - Bonino zaznamenala v uplynulých dvoch zápasoch už deväť bodov.povedal tréner Minnesoty Dean Evason. V zostave hostí chýbal slovenský obranca Christián Jaroš.