NHL: K obratu Toronta zavelil McMann, skóroval spoluhráčovou hokejkou

Montreal 19. januára (TASR) - Hokejisti Toronta si upevnili líderskú pozíciu v Atlantickej divízii NHL, keď v nedeľňajšom zápase vyhrali v kanadskom derby v Montreale 7:3. Maple Leafs prehrávali v polovici zápasu 0:3, ale potom naštartoval veľký obrat kurióznym gólom Bobby McMann.



Kanadský útočník zlomil v strednom pásme hokejku, ale keďže bol na ľade len krátko, jeho spoluhráč Matthew Knies zareagoval a podal mu svoju, aby mohol ďalej hrať. Montreal mal veľkú šancu na zvýšenie náskoku na 4:0, ale Christian Dvorak trafil len do žrde a z následného brejku McMann s hokejkou svojho spoluhráča strelil svoj trinásty gól v sezóne a znížil na 1:3.



"Prišiel som o hokejku, zlomil som ju, ale videl som ako mi 'Kniesi' podáva zo striedačky svoju. Mala bielu pásku, páčila sa mi a tak som ju zobral a hral ďalej. Je trochu kratšia ako moja, ale napokon to vyšlo a strelil som s ňou gól," povedal McMann pre sportsnet.ca.



Po presnom zásahu poslal Kniesovi ďakovný pozdrav hokejkou smerom na striedačku a cestou k nej pohladkal čepeľ. "Hokejke som poďakoval za gól, ale potom som už hral so svojou s čiernou páskou. Aj som chvíľu uvažoval, že si dám bielu pásku, keď to takto vyšlo, ale ostanem napokon pri čiernej," uzavrel 28-ročný McMann.