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NHL: Kaisera suspendovali na tri zápasy bez nároku na plat
Kaiser v 38. minúte duelu v Calgary (4:3 pp) zasiahol Pospíšila ramenom do hlavy a slovenský útočník po tomto zákroku stretnutie nedohral.
Autor TASR
New York 22. novembra (TASR) - Zámorská hokejová liga NHL suspendovala Američana Wyatta Kaisera na tri zápasy bez nároku na plat za hit na slovenského útočníka v službách Calgary Flames Martina Pospíšila. Obranca Chicaga Blackhawks tak pre sobotňajší incident príde o 26.289 dolárov a vynechá duely vo Vancouveri, Seattli a na domácom ľade proti New York Rangers.
Kaiser v 38. minúte duelu v Calgary (4:3 pp) zasiahol Pospíšila ramenom do hlavy a slovenský útočník po tomto zákroku stretnutie nedohral. Obranca Blackhawks dostal trest do konca zápasu, čo potvrdili rozhodcovia aj po vzhliadnutí videozáznamu. Pospíšil sa dlhšie dvíhal z ľadu, ale napokon zamieril do šatne po vlastných nohách. Podľa trénera Ryana Husku aj útočníka Ryana Stromea by mal byť v poriadku. Informovala o tom agentúra AP.
Kaiser v 38. minúte duelu v Calgary (4:3 pp) zasiahol Pospíšila ramenom do hlavy a slovenský útočník po tomto zákroku stretnutie nedohral. Obranca Blackhawks dostal trest do konca zápasu, čo potvrdili rozhodcovia aj po vzhliadnutí videozáznamu. Pospíšil sa dlhšie dvíhal z ľadu, ale napokon zamieril do šatne po vlastných nohách. Podľa trénera Ryana Husku aj útočníka Ryana Stromea by mal byť v poriadku. Informovala o tom agentúra AP.