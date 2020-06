NHL: Kanada chce play off,plánuje klubom umožniť vyhnúť sa karanténe

Ottawa 19. júna (TASR) - Kanadská vláda sa chystá zmeniť svoje nariadenia v boji s koronavírusom tak, aby mohlo aspoň jedno z jej miest hostiť vyvrcholenie hokejovej NHL. Tímy by po ich schválení nemuseli absolvovať povinnú 14-dňovú karanténu po príchode do krajiny.



Kanadský minister pre imigráciu, utečencov a občianstvo Marco Mendicino označil snahu získať pre svoju krajinu možnosť hostiť play off NHL za národnú prioritu. Súhlas už vydal aj štátny úrad verejného zdravotníctva.



NHL zatiaľ stále nemá oficiálny dátum reštartu súťaže. Vedenie ligy chce sezónu dokončiť netradičnou vyraďovačkou s 24 mužstvami v dvoch mestách. Do užšieho okruhu organizátorov sa dostala desiatka miest vrátane kanadskej trojice Toronto, Edmonton a Vancouver. Informoval portál TSN.