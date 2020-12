NHL: Kanadské kluby odohrajú sezónu vo svojich halách, potvrdil Daly

Ottawa 31. decembra (TASR) - Všetkých sedem kanadských klubov dostalo od svojich provincií povolenie uskutočniť tréningový kemp a začať novú sezónu NHL v domovských arénach. Pre The Athletic to potvrdil zástupca komisára zámorskej hokejovej profiligy Bill Daly.



Kanadská vláda vo štvrtok dala tímom súhlas na konanie predsezónnych kempov, no stále ešte chýba oficiálne stanovisko od piatich provincií ohľadom otvorenia základnej časti v Kanade. Podľa Dalyho je však už ústna dohoda na svete. "Áno, na oboch frontoch. Liga tomu dala súhlas, kluby k tomu dostali súhlas. Myslíme si, že sme zaviedli veľmi komplexné protokoly, ktoré udržia ľudí v bezpečí. Tešíme sa na to, že budeme operovať aj v siedmich kanadských trhoch," uviedol Daly.



Senators sa chystali odštartovať kemp v Ottawe už v noci na piatok, keďže patria medzi tímy, ktoré v minulej sezóne nepostúpili do vyraďovacej časti. Od 3. januára sa otvoria aj kempy v Toronte, Montreale, Winnipegu, Calgary, Vancouveri a Edmontone. Sedem kanadských tímov bude hrať zápasy iba v rámci svojej divízie. Kanadská vláda vo štvrtok potvrdila, že hráči a členovia realizačných tímov dostali výnimku a nemusia po príchode do krajiny absolvovať povinnú 14-dňovú karanténu.



Jediným klubom, ktorý pre pandemickú situáciu nebude môcť odštartovať kemp a ani súťažnú sezónu v domácej hale, je San Jose. Jeho dočasným domovom bude arizonské Scottsdale.